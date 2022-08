गजब तरीके से WhatsApp पर दोस्त या परिवार को Wish करें Happy Independence Day; जानिए ये Trick

75th Independence Day WhatsApp status, stickers, GIFs: 15 अगस्त सोमवार को पूरा देश भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. उत्सव को यादगार बनाने के लिए, सरकार हर घर तिरंगा अभियान के साथ आई है और जनता को अपने सोशल अकाउंट्स की प्रोफाइल फोटो को राष्ट्रीय ध्वज में बदलने और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घर पर फहराने के लिए भी कहा है. इनके साथ, आप अपने परिवार, दोस्तों और अन्य प्रियजनों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे व्हाट्सएप संदेश, शुभकामनाएं, चित्र, जीआईएफ और भी बहुत कुछ भेज सकते हैं. व्हाट्सएप के अलावा, आप अन्य सोशल मीडिया ऐप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और अन्य पर भी संदेश, कोट्स आदि शेयर कर सकते हैं. आइए बताते हैं कैसे...

How to send Independence Day WhatsApp stickers: Steps to follow

1. अपने एंड्रॉइड फोन पर गूगल प्ले स्टोर खोलें और सर्च बार में इंडिपेंडेंस डे सर्च करें.

2. फिर आपको उस स्टिकर पैक का चयन करना होगा जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं और इसे लिस्ट से व्हाट्सएप में जोड़ना होगा.

3. जैसे ही यह किया जाता है, आप व्हाट्सएप के माई स्टिकर्स टैब के अंदर पैक में सभी स्टिकर देखेंगे.

4. स्टिकर पैक से, स्टिकर का चयन करें और फिर '+' चिह्न को दर्शाने वाले 'जोड़ें' बटन पर टैप करें. आपको 'Add to WhatsApp' बटन पर टैप करके कन्फर्म करना होगा.

5. अब स्वतंत्रता दिवस स्टिकर चुनें और अपने दोस्तों को भेजें.

How to send Independence Day WhatsApp GIFs

स्टेप 1: व्हाट्सएप पर जाएं और उस व्यक्ति या समूह चैट पर क्लिक करें जहां आप जीआईएफ भेजना चाहते हैं.

स्टेप 2: मैसेजिंग बॉक्स पर उपलब्ध स्माइली आइकन पर टैप करें.

स्टेप 3: GIF ऑप्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अब सर्च आइकॉन पर क्लिक करें और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टाइप करें.

स्टेप 5: आपको अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर कई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जीआईएफ प्रदर्शित होंगे.

स्टेप 6: जिस GIF को आप शेयर करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और सेंड बटन पर टैप करें.

