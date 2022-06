जेब से फोन निकालने की जरूरत नहीं... इस वॉच से कर सकेंगे Call; कीमत जान आप भी कहेंगे- गजब कर डाला

Ambrane ने भारत में अपनी लेटेस्ट स्मार्टवॉच को लॉन्च कर दिया है. यह समझदार रोम स्मार्टवॉच है जो ब्लूटूथ कॉलिंग और 10 दिनों तक की बैटरी लाइफ को सपोर्ट करती है. एम्ब्रेन वाइज रोम (Ambrane Wise Roam) अब भारत में 1,799 रुपये में उपलब्ध है. Ambrane Wise Roam तीन रंगों ब्लैक, ग्रे और ग्रीन में आती है. स्मार्टवॉच को फ्लिपकार्ट से प्राप्त किया जा सकता है और 1 साल की वारंटी ऑफर का हिस्सा है.

Ambrane Wise Roam Specifications

Wise Roam में ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए इन-बिल्ट माइक्रोफोन और स्पीकर है. इसकी 1.28-इंच सर्कुलर स्क्रीन 2.5डी कर्व्ड ग्लास से ढकी है. वाइज रोम का डिस्प्ले 450 निट्स ब्राइटनेस प्रदान करता है और 100 से अधिक वॉच फेस उपलब्ध हैं.

Ambrane Wise Roam में हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन (SpO2), मासिक धर्म चक्र और नींद की निगरानी शामिल है. वेदर फोरकास्ट, सांस लेने का आकलन और 60 से अधिक खेल मोड हैं। Da Fit App for the Wise Roam Android और iOS दोनों डिवाइस पर समर्थित है. The Wise Roam Apple Health और Google Fit अनुप्रयोगों के साथ भी संगत है.

Ambrane Wise Roam की बैटरी है जबरदस्त

Ambrane Wise Roam में एक रिमोट कैमरा शटर है, साथ ही कुछ इन-बिल्ट गेम्स भी हैं. इसकी 260mAh की बैटरी 10 दिनों तक की एक्टिविटी प्रदान कर सकती है. एम्ब्रेन का कहना है कि वाइज रोम एक अत्याधुनिक और स्टाइलिश स्मार्टवॉच पेश करके मिलेनियल्स की जरूरतों के अनुरूप है जो टिकाऊ और सस्ती दोनों है.