Apple iPhone 14: आज रात लॉन्च हो रहा है आईफोन 14, ईवेंट को ऐसे करें Live Stream

iPhone 14 Launch Event Live Streaming: साल भर में मार्केट में तमाम ब्रांड्स कई सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च करते हैं जिनमें से कुछ की हमें खबर भी नहीं होती है जबकि कुछ को लेकर काफी हलचल मची रहती है. Apple एक ऐसा ही ब्रांड है जिसके स्मार्टफोन लॉन्च को लेकर दुनिया भर में हलचल होती है. आपको बता दें कि इस साल की सबसे अवेटेड स्मार्टफोन सीरीज, iPhone 14 Series को आज यानी 7 सितंबर, 2022 (iPhone 14 Launch Event Date) की रात को लॉन्च कर दिया जाएगा. आधिकारिक तौर पर इस बात का कन्फर्मेशन हो चुका है और लॉन्च के लिए फैन्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. आइए जानते हैं कि इसके लॉन्च ईवेंट को कब (iPhone 14 Launch Event Time) और किस तरह देखा (iPhone 14 Launch Event Live Streaming) जा सकता है..

आज रात लॉन्च हो रहा है iPhone 14

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि iPhone 14 सीरीज को आज रात को यानी 7 सितंबर, 2022 को लॉन्च किया जा रहा है. इस स्मार्टफोन सीरीज के लॉन्च ईवेंट को Far Out (फार आउट) का नाम दिया गया है और iPhone 14 के चार मॉडल्स के साथ इस ईवेंट में और भी कई प्रोडक्ट्स को पेश किया जाएगा. इस ईवेंट में आप भी शामिल हो सकते हैं, आइए जानते हैं कैसे.

ऐसे Live Stream करें iPhone 14 का लॉन्च ईवेंट

आइए जानते हैं किस इस स्मार्टफोन सीरीज के लॉन्च ईवेंट को किस तरह लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है. बता दें कि Apple Far Out Event 10:00 am (PST) को आयोजित किया जा रहा है यानी भारत में इस ईवेंट की शुरुआत रात को 10:30 बजे होगी. उम्मीद की जा रही है कि ये ईवेंट रात को 12 बजे या 12:30 बजे तक चल सकता है. अगर आप इस ईवेंट को यूट्यूब (YouTube) पर लाइव स्ट्रीम (Live Stream) करते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं. ऐप्पल यूजर्स Apple TV के ऐप या फिर ऐप्पल की वेबसाइट के जरिए भी ईवेंट को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं.

बता दें कि इस ईवेंट में iPhone 14 सीरीज के साथ नई Apple Watch Series 8, Apple Watch Pro और AirPods Pro 2 भी लॉन्च किया जा सकता है. कहा जा रहा है कि iPhone 14 Mini की जगह ईवेंट में iPhone 14 Max या iPhone 14 Plus के नाम से फोन आ सकता है.

