iPhone 16 को सबसे पहले खरीदने के लिए 22 घंटे से स्टोर के बाहर खड़ा है ये शख्स, बोला- रहा नहीं जा रहा....

Apple iPhone 16 series की सेल शुरू हो चुकी है. मुंबई और दिल्ली के स्टोर में लंबी लाइनें लगी हैं. लाइन इतनी लंबी है कि लोगों को घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है. बता दें, सेल आज से शुरू हो गई है और इस सीरीज का क्रेज देखने को मिल रहा है. हर कोई स्टोर जाकर मॉडल खरीदना चाह रहा है. एक शख्स को मुंबई स्टोर के सामने 22 घंटे से ज्यादा समय तक घड़ा रहा. क्योंकि वो सबसे पहले आईफोन खरीदना चाहता है, पिछले साल भी इसी शख्स ने सबसे पहला आईफोन खरीदा था. इसक वीडियो वायरल हो रहा है...

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने वीडियो शेयर किया है. शख्स ने कहा, 'मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं. मैं यहां पिछले 21 घंटे से खड़ा हूं. मैं लाइन में सबसे पहला हूं, जो आईफोन खरीदूंगा. यहां का मैनेजमेंट काफी अच्छा है. मुझे आईफोन 16 के फीचर्स काफी अच्छे लगे. इसमें जो नए फीचर्स मिल रहे हैं, उसको चलाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं.'

VIDEO | Apple iPhone 16 series sale: "I am super excited. I have been here for 21 hours. I am first in the queue who will enter the (Apple) store. The management is quite good. There are a lot of new features in the iPhone 16 series," says a person standing outside an Apple store… pic.twitter.com/eAUfMKp1rp

— Press Trust of India (@PTI_News) September 20, 2024