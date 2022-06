Apple कर रहा Offers की बरसात! MacBook Air से लेकर iPad Pro तक, भारी छूट के साथ पाएं ये आकर्षक बेनिफिट

Apple Back to School Program India 2022 Best Offers and Additional Benefits: अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक शिक्षक हैं तो आपके पास ऐप्पल (Apple) के प्रोडक्ट्स को बेहद कम कीमत में खरीदने का सुनहरा मौका मिल रहा है. दुनिया के सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड्स में से एक, ऐप्पल (Apple) टैबलेट्स, लैपटॉप और डेस्कटॉप जैसे और भी कई प्रोडक्ट्स बनाता है. ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अगर आप भी ऐप्पल के प्रोडक्ट्स को खरीदने से खुद को महंगाई की वजह से रोक रहे हैं तो हम आपको बता दें कि 'ऐप्पल बैक टू स्कूल प्रोग्राम' (Apple Back to School Program) की शुरुआत हो गई हैं जहां से आप ऐप्पल के तमाम डिवाइसेज को भारी छूट पर खरीद सकते हैं..

Apple Back to School Program की हुई शुरुआत

ऐप्पल (Apple) ने कई देशों में इस डिस्काउंट प्रोग्राम की शुरुआत की है और इन देशों में भारत (India) भी शामिल है. ऐप्पल बैक टू स्कूल प्रोग्राम (Apple Back to School Program) में शामिल ऑफर्स लाइव हो चुके हैं और इनका फायदा 22 सितंबर तक उठाया जा सकता है. जहां इस सेल में सभी आइटम डिस्काउंट पर उपलब्ध नहीं हैं वहीं जिन्हें आप कम कीमत में खरीद सकते हैं, उनकी लिस्ट ऐप्पल ने खुद जारी की है. इस सेल के फायदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उनके माता-पिता, फैकल्टी, स्टाफ और हर क्लास के होमस्कूल टीचर्स उठा सकते हैं.

इन प्रोडक्ट्स पर पाएं भारी छूट

इस प्रोग्राम के तहत आपको iPad Air Gen 5 50,780 रुपये में मिल जाएगा जबकि इस टैबलेट को 54,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था. आप 11-इंच वाले iPad Pro (3rd Generation) को बेहद कम कीमत में खरीद सकते हैं और 11th-generation iPad Pro को 68,300 रुपये की शुरुआती कीमत पर कारीदा जा सकता है. 24-इंच के डिस्प्ले वाले M1 iMac को कई रंगों में लिया जा सकता है और इसकी कीमत 1,07,910 रुपये है.

लेटेस्ट MacBook Air M2 को 1,09,900 रुपये में और MacBook Pro M2 को 1,19,900 रुपये में खरीदा जा सकता है और अगर आप M1 MacBook Air को चुनते हैं तो आपको 89,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर ये मिल जाएगा. 14-इंच वाले MacBook Pro को 1,75,410 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है और 16-इंच वाला MacBook Pro 2,15,910 रुपये पर उपलब्ध है.

एडिश्नल ऑफर्स ने जीता फैन्स का दिल

ऐप्पल बैक टू स्कूल प्रोग्राम (Apple Back to School Program) में प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट के साथ-साथ कई आकर्षक एडिश्नल ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं. Mac या iPad के किसी भी मॉडल की खरीद पर आपको फ्री (Free) में AirPods दिए जाएंगे और साथ में Apple Music का छह महीनों का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा.

इन फ्री AirPods को 6,400 रुपये देकर आप AirPods Gen 3 पर अपग्रेड कर सकते हैं और अगर आप 12,200 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं तो आप AirPods की जगह AirPods Pro घर लेकर जा सकते हैं. इस प्रोग्राम के तहत ग्राहक AppleCare+ पर 20 प्रतिशत का डिस्काउंट भी क्लेम कर सकते हैं.