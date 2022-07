Asus ROG Phone 6 भारत में हुआ लॉन्च डिस्प्ले से लेकर कैमरे तक, हर फीचर है A1! जानिए कीमत भी

ASUS ROG Phone 6 Launched in India Check Specs and Price: जुलाई, 2022 में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन्स की लिस्ट में शामिल एक स्मार्टफोन आज यानी 5 जुलाई, 2022 को लॉन्च कर दिया गया. अगर आप सोच रहे हैं कि हम किस स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि यहां आसुस (Asus) के ब्रांड न्यू स्मार्टफोन, ASUS ROG Phone 6 की बात हो रही है जो अब भारत में लॉन्च कर दिया गया है. डिस्प्ले से लेकर कैमरए तक, इसका हर फीचर एक से बढ़कर एक है और लॉन्च के बाद से ही इसे काफी पसंद किया जा रहा है. आइए ASUS ROG Phone 6 के सभी स्पेसिफिकेशन्स (ASUS ROG Phone 6 Specifications) और कीमत (ASUS ROG Phone 6 Price in India) के बारे में जानते हैं..

लॉन्च हुई ASUS ROG Phone 6 Series

जैसा कि हमने आपको पहले बताया, शिड्यूल के हिसाब से, आसुस (Asus) ने आज यानी 5 जुलाई, 2022 को शाम 5 बजे के आस-पास अपना नईइ स्मार्टफोन सीरीज, ASUS ROG Phone 6 भारत और अन्य देशों में लॉन्च कर दी है. ये स्मार्टफोन सीरीज दो स्मार्टफोन्स के साथ मार्केट में उतारी गई है, एक ASUS ROG Phone 6 और दूसरा ASUS ROG Phone 6 Pro. आइए जानते हैं कि इन फोन्स में आपको क्या खास मिलने वाला है.

ASUS ROG Phone 6 के फीचर्स

ASUS ROG Phone 6 सीरीज के दोनों स्मार्टफोन्स यानी ASUS ROG Phone 6 और ASUS ROG Phone 6 Pro, लगभग एक तरह के फीचर्स से ही लैस हैं. दोनों ही फोन्स नए Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर पर काम करते हैं और ASUS ROG Phone 6 Pro में 18GB तक RAM और 512GB का स्टोरेज दिया जा रहा है. ASUS ROG Phone 6 को आप 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में खरीद सकते हैं. ये स्मार्टफोन्स 6.78-इंच के E5 एमोलेड (AMOLED) डिस्प्ले, 165Hz के रिफ्रेश रेट और 720Hz के टच सैंपलिंग रेट के साथ आते हैं. इनमें आपको 1200nits की पीक ब्राइटनेस और एचडीआर10+ सपोर्ट दिया जा रहा है. ये स्प्लैश रेजिस्टेंट फोन्स गेमिंग के लिए काफी अच्छे हैं और इनमें दो हिस्सों में 6000mAh की बैटरी दी गई है जो 65W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. साथ में, 30W का चार्जर भी दिया जा रहा है.

कैमरा की बात करें तो ASUS ROG Phone 6 Series के स्मार्टफोन्स एक ट्रिपल रीयर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च किये गए हैं जिसमें 50MP का Sony IMX766 प्राइमेरी सेंसर है, 13MP का अल्ट्रा-वाइड स्नैपर है और एक मैक्रो कैमरा है. सामने की तरफ इन फोन्स में 13MP का IMX663 सेंसर दिया गया है जो फ्रंट कैमरा की तरह काम करता है. इन फोन्स का रीयर कैमरा सेटअप 24 fps पर 8K तक की वीडियोज रिकॉर्ड कर सकता है.

ASUS ROG Phone 6 Series की कीमत

अब बात करते हैं ASUS ROG Phone 6 सीरीज के दोनों स्मार्टफोन्स की कीमत के बारे में. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ASUS ROG Phone 6 को 71,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया है और इसे ब्लैक और व्हाइट, दो रगों में लिया जा सकेगा. वहीं, ASUS ROG Phone 6 Pro की कीमत 89,999 रुपये है और इसे सिर्फ एक व्हाइट रंग में उपलब्ध किया जाएगा.

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.