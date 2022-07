Apple के इस गैजेट के खिलाफ भारत सरकार ने जारी की चेतावनी! तुरंत कर लें ये काम

Apple Watch Users Get Warning from Government of India: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ऐप्पल (Apple) ने दुनिया भर में कई सारे डिवाइसेज लॉन्च किये हैं जिन्हें काफी ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है. भारत में इस्तेमाल होने वाले ऐप्पल के एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के खिलाफ सरकार ने चेतावनी जारी की है और यूजर्स को एक काम करने के लिए कहा है. आपको बता दें कि यहां ऐप्पल की स्मार्टवॉच, Apple Watch की बात हो रही है. आइए डिटेल में जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो प्रॉब्लम बनकर सामने आई है, सरकार ने इस बारे में क्या कहा है और इससे होने वाली परेशानियों से किस तरह बचा जा सकता है..

Apple Watch के खिलाफ सरकार ने जारी की चेतावनी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में भारत सरकार ने Apple Watch के यूजर्स को भारत सरकार की तरफ से एक चेतावनी आई है. भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-in) ने ऐप्पल वॉच यूजर्स को एक 'हाई-सिवेरिटी' वॉर्निंग दी है. आपको बता दें कि ये वॉर्निंग सबके लिए नहीं बल्कि उन ऐप्पल वॉच यूजर्स के लिए है जिनका डिवाइस 8.7 ओएस वर्जन से पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं.

यूजर्स को हो सकता है ये खतरा

आपको बता दें कि CERT-in का यह कहना है कि Apple Watch में कुछ ऐसी दिक्कतें देखी गई हैं जिससे हैकर या अटैकर आराम से आपके डिवाइस को हैक कर सकता है, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन्स को बाइपास कर सकता है और आपकी जरूरी इन्फॉर्मेशन को चुरा सकता है. आपको बता दें कि हैकर्स के लिए डिवाइस को हैक करना अब बहुत आसान हो गया है.

तुरंत कर लें ये काम

अगर आप एक Apple Watch यूजर हैं और आपका डिवाइस 8.7 से पुराने ओएस वर्जन पर काम करता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. आपको सुरक्षित रखने के लिए ऐप्पल ने सिक्योरिटी पैच रिलीज कर दिए हैं और इनका फायदा उठाने के लिए आपको लेटेस्ट Apple WatchOS 8.7 वर्जन पर अपनी स्मार्टवॉच को अपडेट करना होगा. ऐसा करके आप इस परेशानी से बच सकते हैं और आपका डिवाइस आसानी से हैक नहीं होगा.

