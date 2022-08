iPhone 13 मत खरीदना! Apple प्रोडक्ट को खरीदने की जल्दी पड़ सकती है भारी

Do not buy iPhone 13 before iPhone 14 Launch: स्मार्टफोन ब्रांड ऐप्पल (Apple) के प्रोडक्ट्स का इंतजार हमेशा ही फैन्स करते रहते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो ऐप्पल सितंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज iPhone 14 Series लॉन्च करने जा रहा है. इस सीरीज के लॉन्च से पहले ही iPhone 13 पर भारी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं और ऐसे में कई लोग सस्ते में इस फोन को खरीदने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. हम आपको यह सुझाव दे रहे हैं कि iPhone 13 को डिस्काउंट पर भी न खरीदें. आइए जानते हैं कि हम आपको iPhone 13 खरीदने से क्यों रोक रहे हैं..

iPhone 13 मत खरीदना!

आपको हम यह सुझाव देंगे कि अब से कुछ ही महीनों में iPhone 14 लॉन्च हो रहा है और ऐसे में आपको iPhone 13 अभी नहीं खरीदना चाहिए. रिपोर्ट्स की मानें तो iPhone 13 के बाद, iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 13 pro और iPhone 14 Pro Max, चार फोन्स लॉन्च किये जा रहे हैं. iPhone 14 में 6.1-इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है जो iPhone 13 का एक अपग्रेड होगा. बड़ी स्क्रीन और बैटरी के लिए 6.7-इंच वाला iPhone 14 Max, प्रीमियम आईफोन एक्सपीरिएंस के लिए iPhone 14 Pro और सबसे अच्छे एक्सपीरिएंस के लिए iphone 14 Pro Max को खरीदा जा सकता है.

कीमत में भी नहीं होगा ज्यादा अंतर

आधिकारिक तौर पर तो कंपनी की तरफ से ये जानकारी नहीं आई है कि iPhone 14 सीरीज के किसी भी फोन की कीमत कितनी होगी लेकिन रुमर्स और मीडिया रिपोर्ट्स का यह कहना है कि iPhone 14 के बेस मॉडल की कीमत iPhone 13 जितनी ही हो सकती है. अगर ये रिपोर्ट सही है तो आपको अभी से iPhone 13 खरीदना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा जब आपको बेहतर फीचर्स और अपडेटेड स्मार्टफोन उसी कीमत में मिल सकता है.

अगर आप फिर भी iPhone 13 खरीदना चाहते हैं, तो फिलहाल इंतजार करना ही बेहतर होगा क्योंकि iPhone 14 के लॉन्च के बाद इसकी कीमत में और भी ज्यादा कमी देखने को मिल सकती है.

