अब सैटेलाइट से मिलेगी सुपर फास्ट स्पीड, 100 देशों में पहुंचा Starlink का इंटरनेट, Elon Musk ने कहा...

Elon Musk: सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी Starlink अब 100 देशों में पहुंच गई है. ये जानकारी खुद SpaceX के CEO Elon Musk ने दी है. अफ्रीका का देश Sierra Leone 100वां देश बन गया है जहां Starlink की इंटरनेट सर्विस शुरू हुई है. साथ ही आपको यह भी बता दें कि सिएरा लियोन अफ्रीका का 10वां देश बन गया है, जहां Starlink का इंटरनेट पहुंचा है.

Starlink is connecting more than 3M people with high-speed internet across nearly 100 countries, territories and many other markets.

Thank you to all of our customers around the world! https://t.co/D6L8BSisQq pic.twitter.com/yo6f2gtJCJ

— Starlink (Starlink) May 20, 2024