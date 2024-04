टेक्स्ट देखते ही ट्रांसलेट कर देगा Google का ये फीचर, जानें कैसे कर पाएंगे इस्तेमाल

Circle to Search Feature: गूगल दुनिया की जानी-मानी टेक जाइंट कंपनी है. यह कंपनी स्मार्टफोन भी बनाती है, जिसमें पिक्सल फोन इसका मशहूर प्रोडक्ट माना जाता है. साथ ही ये कंपनी अपने यूजर्स के लिए समय-समय पर नए-नए फीचर्स लाती रहती है, जो उनके काफी काम आते हैं. हाल ही में गूगल ने Circle to Search नाम का फीचर लॉन्च किया था, जिसे अब तक का सर्च करने का सबसे नायाब फीचर माना जा रहा है.

अब गूगल एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिससे आपके फोन की स्क्रीन पर दिखने वाला कोई भी टेक्स्ट समझना आसान हो जाएगा. सर्कल टू सर्च फीचर किसी भी टेक्स्ट को रियल टाइम में ट्रांसलेट करेगा. एंड्रॉयड एनालिस्ट मिशाल रहमान के मुताबिक कुछ यूजर्स को यह रियल-टाइम ट्रांसलेशन टूल मिलना शुरू हो गया है. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है. हालांकि, गूगल ने अभी इस फीचर को आधिकारिक रूप से लॉन्च नहीं किया है और फिलहाल ये सिर्फ चुनिंदा यूजर्स को ही मिल रहा है. आइए आपको इस फीचर के बारे में विस्तार से बताते हैं.

Circle to Search is rolling out in-line translation support!Google announced last week that Circle to Search will add a new button that lets you instantly translate text onscreen, and this has now started to roll out to some users.

(Thanks to Rahul on Telegram for the tip!) pic.twitter.com/PaYOlELRYX

— Mishaal Rahman (MishaalRahman) April 3, 2024