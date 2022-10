Happy Diwali 2022: WhatsApp पर अलग अंदाज में करें दोस्तों रिश्तेदारों को Wish, चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

Happy Diwali 2022: सोमवार 24 अक्टूबर को पूरी दुनिया दिवाली- रोशनी का त्योहार मनाएगी. लोगों ने त्योहार के लिए अपने घरों को पहले ही साफ और सजाया है. दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और दीया, मोमबत्तियां, पटाखे फोड़कर और बहुत कुछ करके धूमधाम और जोश के साथ मनाया जाता है. दिवाली के मौके पर आप अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को वॉट्सएप पर शुभकामनाएं, संदेश, जीआईएफ और बहुत कुछ भेज सकते हैं. अन्य सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, का भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

आपको बस अपने स्मार्टफोन के ऐप स्टोर से त्योहारी थीम वाले हैप्पी दिवाली 2022 वॉट्सएप स्टिकर डाउनलोड करने होंगे. यह ध्यान दिया जा सकता है कि वॉट्सएप विशिष्ट थीम वाले स्टिकर नहीं बनाता है, लेकिन यह आपको दिवाली 2022 वॉट्सएप स्टिकर प्राप्त करने के लिए थर्ड पार्टी स्टिकर ऐप डाउनलोड करने की अनुमति देता है. यहां कुछ दिवाली 2022 वॉट्सएप संदेश दिए गए हैं जिन्हें आप अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर सकते हैं. हमने दिवाली 2022 वॉट्सएप स्टिकर और जीआईएफ शेयर करने के लिए आपको जिन चरणों का पालन करने की आवश्यकता है, उनके बारे में भी बताया है.

Happy Diwali 2022: इन मैसेज को शेयर करके विश करें

1. Light a lamp of love this Diwali. Wish you and your family health, wealth and boundless joy. Happy Diwali!

2. With the shining of diyas and the echoes of the chants, may prosperity and happiness of this festival of lights fill our lives on this auspicious day. Shubh Deepavali to you and your family!

3. Just like the colours of rangoli, I hope this Diwali brings with it new smiles, undiscovered avenues, and happiness for you. Have a wonderful day. Shubh Deepavali!

4. May Maa Lakshmi and Lord Ganesh bless your life and illuminate your home with happiness, wealth, and endless joy. Happy Diwali!

5. The warmth of joy, the glow of happiness, the sparkle of prosperity, the light of good fortunes, rangoli of love and affection, may you be blessed with all these and more. Happy Diwali!

हैप्पी दिवाली 2022 वॉट्सएप स्टिकर कैसे भेजें

1. Google Play Store पर जाएं और सर्च बार में WhatsApp के लिए दिवाली स्टिकर खोजें.

2. दिए गए विकल्पों में से, उस स्टिकर पैक का चयन करें जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं और इसे सूची से वॉट्सएप में जोड़ें.

3. एक बार यह हो जाने के बाद, आपको वॉट्सएप के माई स्टिकर्स टैब के अंदर पैक में सभी स्टिकर दिखाई देंगे.

4. स्टिकर पैक से, स्टिकर का चयन करें और फिर '+' चिह्न को दर्शाने वाले 'जोड़ें' बटन पर टैप करें. आपको 'Add to WhatsApp' बटन पर टैप करके कन्फर्म करना होगा.

5. अब आप आसानी से दिवाली 2022 स्टिकर चुन सकते हैं और अपने दोस्तों और परिवार को भेज सकते हैं.

हैप्पी दिवाली 2022 WhatsApp GIFs कैसे भेजें

स्टेप 1- वॉट्सएप पर जाएं और उस व्यक्तिगत या समूह चैट पर क्लिक करें जहां आप जीआईएफ भेजना चाहते हैं.

स्टेप 2- मैसेजिंग बॉक्स पर उपलब्ध स्माइली आइकन पर टैप करें.

स्टेप 3- GIF ऑप्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 4- अब सर्च आइकन पर क्लिक करें और दिवाली टाइप करें.

स्टेप 5- अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर प्रदर्शित विकल्पों में से अपनी पसंद का GIF चुनें और भेजें बटन पर टैप करके इसे शेयर करें.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर