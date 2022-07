पूरा दिन AC चलाने के बाद भी नहीं बढ़ेगा Electricity Bill! बस रखें इन जरूरी बातों का ध्यान

How to Save Electricity Bill with AC Tips to be followed: गर्मी के मौसम में पसीने और चिपचिपाहट को तो एसी (AC) इस्तेमाल करके दूर किया जा सकता है लेकिन एसी चलाने से बढ़ने वाले बिजली के बिल (Electricity Bill) का क्या? अगर आपको भी इस बात की चिंता सताती है तो हमारे पास आपके लिए कुछ ऐसे आसान टिप्स हैं, जिनको फॉलो करके पूरा दिन एसी चलाने के बाद भी आपका बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा. ये बेहद आसान टिप्स हैं जो शायद आपको पता भी होंगे लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर इसका इस्तेमाल आप नहीं करते होंगे. आइए जानते हैं कि आप किस तरह आसानी से, बिना कोई अवैध काम किए बिजली के बिल को कैसे कम कर सकते हैं..

पूरा दिन AC चलाने के बाद भी नहीं बढ़ेगा Electricity Bill!

गर्मियों में एसी का इस्तेमाल अवॉइड नहीं किया जा सकता है लेकिन कमरे में पूरा दिन एसी चलना मतलब महीने के अंत में बढ़ा हुआ बिजली के बिल भरना. हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बता रहे हैं, जिनको अपनाकर आप बिजली के बिल को कम कर सकते हैं. ये टिप्स आपके एसी से ही जुड़े हुए हैं. सबसे पहले, चेक करें कि आपके कमरे या घर में लगा एसी कौन से टाइप का है.

आपको बता दें कि इन्वर्टर और नॉन-इन्वर्टर, दो तरह के एसी होते हैं, जिनमें से इन्वर्टर एसी बिजली के लिहाज से किफायती होता है और बेहतर कूलिंग भी देता है. अगर आपके घर में नॉन-इन्वर्टर एसी लगा हुआ है, तो आप इसे बदल सकते हैं. एसी ऐसा लें जिसमें चार या पांच स्टार की रेटिंग हो क्योंकि इससे भी आपके बिजली के बिल पर असर पड़ता है.

AC की सर्विसिंग है बेहद जरूरी

अगर आप एसी चलाकर भी बिजली का बिल कम रखना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके एसी की समय-समय पर अच्छी तरह सर्विसिंग हो रही है. हम अक्सर लंबे समय तक एसी को सर्विस नहीं कराते हैं जिससे मशीन की कूलिंग कम हो जाती है और बिजली की खपत बहुत बढ़ जाती है. बिजली का बिल ज्यादा आने की (Why is my Electricity Bill High in Summers) ये भी एक अहम वजह है. सर्विसिंग कराने से कूलिंग बढ़ेगी और बिजली का बिल कम होगा.

इन छोटे-छोटे टिप्स को फॉलो करके आप बड़े आराम से दिनभर एसी चला सकते हैं और आपका बिजली का बिल भी कम ही बना रहेगा.

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.