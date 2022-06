आपके पास है एक Smartphone? फॉलो करें ये शानदार Tricks और घर बैठे हो जाएं मालामाल

How to Earn Money onine for Free: पैसे कमाने के मौके कोई क्यों गंवाना चाहेगा! आज हम आपको कुछ ऐसी Tricks के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अपनाकर आप घर बैठे जबरदस्त कमाई कर सकते हैं. इन ट्रिक्स को अपनाने और पैसे कमाने के लिए आपके पास बस एक Smartphone और Internet कनेक्शन होना चाहिए. अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं, तो आप धड़ल्ले से इन ट्रिक्स से घर बैठे कमाई कर सकते हैं..

Online Surveys में करें पार्टिसिपेट

आज के समय में ऑनलाइन सर्वे पैसे कमाने का एक लोकप्रिय जरिया है. आपको बता दें कि ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जहां जाकर आपको खुद को रजिस्टर करके कुछ Surveys भरने होते हैं. ये सर्वे किसी विशेष टॉपिक पर कई सारे सवाल होते हैं जिनका आपको अपने हिसाब से जवाब देना है. इन सर्वे को पूरा करने के बाद आपको एक तय रकम दी जाती है और इस तरह आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं. Survey Junkie, Swagbucks और LifePoints कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं.

Game Testing से भी हो सकती है कमाई

आपको जानकर हैरानी होगी कि Game Testing की मदद से आप एक बार में हजारों रुपयों की कमाई कर सकते हैं. कई गेमिंग कंपनियां अपने वीडियो गेम्स को टेस्टिंग के लिए उपलब्ध कराती हैं. इनकी टेस्टिंग करने पर आपको उसके बदले में कंपनी से पैसे दिए जाते हैं. ये पैसे कमाने का एक काफी आसान तरीका है क्योंकि इसमें आपको केवल वीडियो गेम खेलना होता है और उसके बदले में आप घर बैठे कमाई कर लेते हैं. Reliance Games और Rockstar India जैसी गेमिंग कंपनियां गेमर्स को ये मौका देती हैं.

Product Promotion भी है एक ऑप्शन

मार्केट में कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनकी मदद लेकर लोग अपने बनाए हुए तमाम प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्रमोट कराते हैं जिससे उनकी बिक्री अच्छी हो. अगर आप ऐसी वेबसाइट्स से जुड़ जाते हैं, तो आप अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्रमोट करके पैसे कमा सकते हैं. ये भी पैसे कमाने का अच्छा जरिया है. आप Google Adsense जैसे कई प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इन आसान ट्रिक्स से घर बैठे मोटी कमाई की जा सकती है. देश का हर स्मार्टफोन यूजर इन ऑप्शन्स को ट्राई कर सकता है