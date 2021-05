Covid-19: ऑक्सीजन, Remdesivir दिलाने के नाम पर हुए हैं ठगी का शीकार, ऐसे करें शिकायत

नई दिल्ली: देश में कोरोनावायरस जहां चरम पर है. वहीं कई ठग लोगों को धोखा देने से पीछे नहीं हटते. इस तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है. दिल्ली पुलिस ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक सर्विस शुरू की है. दिल्ली पुलिस की ओर से ट्विटर के जरिए दी गई है.

#DELHIPOLICE ACTION ON COVID CHEATS |

Did someone #cheat you in name of providing oxygen/medicine/hosp bed/remdesivir etc? U paid online & its gone?

1. Report on #155260 so we can stop ur money frm reaching cheat.

2. Report on https://t.co/UX8RcXyvXF

3. Call4 asst #01123469900

— #DilKiPolice Delhi Police (@DelhiPolice) May 3, 2021