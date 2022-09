Apple iPhone 14 Series: इन 9 देशों में भारत से सस्ते मिलेंगे एप्पल आईफोन 14 सीरीज के फोन, खरीदना चाहेंगे?

Apple iPhone 14 Price in the World: Apple iPhone 14 सीरीज भारत में 9 सितंबर से प्री-ऑर्डर पर चल रही है. सभी iPhone 14 मॉडल की बिक्री 16 सितंबर से शुरू होगी, iPhone 14 Plus को छोड़कर, जिसकी बिक्री अक्टूबर में शुरू होगी. भारत में, Apple के 2022 के iPhones ( iPhone 14 lineup) की कीमतें 79,900 रुपये से शुरू होती हैं.

Apple ने मजबूत डॉलर के कारण इस साल अमेरिका में अपने मॉडलों के मूल्य को बरकरार रखा है. लेकिन कंपनी ने भारत (प्रो मॉडल) और यूरोप सहित दुनिया के कई अन्य हिस्सों में कीमतों में वृद्धि की है.

भारत में आईफोन की कीमतों में जीएसटी और कस्टम ड्यूटी शामिल

वास्तव में, यूरोप के कुछ देशों में पुराने iPhone मॉडल की कीमतों में भी हाल ही वृद्धि देखी गई है. भारत में, iPhone की कीमतों में 18% जीएसटी और 22% कस्टम ड्यूटी (यह GST से पहले लगाया जाता है) शामिल है. Apple की कथित तौर पर भारत में iPhone 14 सीरीज बनाने की योजना है, हालांकि, शुरुआती छह महीनों के लिए देश में बेची जाने वाली सभी यूनिट्स के आयात किए जाने की संभावना है.

इन 9 देशों में iPhones भारत के मुकाबले सस्ते

iPhone 14 सीरीज जहां अमेरिका में सबसे सस्ती है, वहीं कुछ अन्य देश भी हैं जहां नए iPhones भारत की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध हैं. साथ ही, iPhone 14 Pro मॉडल की कीमत में अंतर अधिक है. भारत में, iPhone 14 Pro 1,39,900 रुपये से शुरू होता है, जबकि नौ देश ऐसे जहां यह 1,10,000 रुपये को पार नहीं करता है. हम आपको इन 9 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं. हालांकि ध्यान दें नीचे बताई गई कीमतें देश में लगने वाले टैक्स के बिना हैं, जो दी गई कीमतों में थोड़ी वृद्धि कर सकते हैं.

अमेरिका

Apple iPhone 14 सीरीज की कीमत $799 (लगभग 63,601 रुपये) से शुरू होती है। अमेरिका में सभी iPhone 14 सीरीज मॉडल की शुरुआती कीमतें इस प्रकार हैं:-

आईफोन 14: $799 या 63,601 रुपये से शुरू

आईफोन 14 प्लस: $899 या 71,561 रुपये से शुरू

आईफोन 14 प्रो: $999 या 79,920 रुपये से शुरू

आईफोन 14 प्रो मैक्स: $ 1099 या 87,491 रुपये से शुरू

ध्यान दें कि इन कीमतों में राज्य कर शामिल नहीं हैं, जो पूरे अमेरिका में अलग-अलग हैं.

कनाडा:

Apple iPhone 14 सीरीज CAD 1099 से शुरू होती है (लगभग 67,068 रुपये). कनाडा में सभी iPhone 14 सीरीज मॉडल की शुरुआती कीमतें हैं:-

iPhone 14: CAD 1099 या 63,601 रुपये से शुरू

आईफोन 14 प्लस: सीएडी 1249 या 76,222 रुपये से शुरू

iPhone 14 Pro: CAD 1399 या 85,376 रुपये से शुरू

आईफोन 14 प्रो मैक्स: सीएडी 1549 या 94,530 रुपये से शुरू

हांगकांग:

Apple iPhone 14 सीरीज की कीमत HK 6899 (लगभग 70,010 रुपये) से शुरू होती है। हांगकांग में सभी iPhone 14 सीरीज मॉडल की शुरुआती कीमतें हैं:-

आईफोन 14: एचके 8599 या 87,262 रुपये से शुरू

iPhone 14 Plus: HK 7699 या 78,129 रुपये से शुरू

iPhone 14 Pro: HK 8599 या 87,262 रुपये से शुरू

आईफोन 14 प्रो मैक्स: एचके 8599 से शुरू या 95,380 रुपये

सिंगापुर:

Apple iPhone 14 सीरीज की कीमत 1299 डॉलर (लगभग 73,893 रुपये) से शुरू होती है. सिंगापुर में सभी iPhone 14 सीरीज मॉडल की शुरुआती कीमतें हैं:-

iPhone 14: एसजीडी 1299 या 73,893 रुपये से शुरू

iPhone 14 Plus: SGD 1499 या 85,270 रुपये से शुरू

iPhone 14 प्रो: एसजीडी 1,649 या 93,802 रुपये से शुरू

iPhone 14 प्रो मैक्स: एसजीडी 1,799 या 1,02,335 रुपये से शुरू

ऑस्ट्रेलिया:

IPhone 14 सीरीज की कीमत A$1399 (लगभग 76,312 रुपये) से शुरू होती है. ऑस्ट्रेलिया में सभी iPhone 14 सीरीज मॉडल की शुरुआती कीमतें इस प्रकार हैं:-

iPhone 14: A$1399 या 76,312 रुपये से शुरू

iPhone 14 Plus: A$1579 या 86,131 रुपये से शुरू

iPhone 14 Pro: A$1749 या 95,404 रुपये से शुरू

iPhone 14 प्रो मैक्स: $1899 या 1,03,586 रुपये से शुरू

संयुक्त अरब अमीरात (UAE):

Apple iPhone 14 सीरीज की कीमत AED 3,399 (लगभग 73,711 रुपये) से शुरू होती है. UAE में सभी iPhone 14 सीरीज मॉडल की शुरुआती कीमतें इस प्रकार हैं:-

iPhone 14: एईडी 3,399 या 73,711 रुपये से शुरू

iPhone 14 प्लस: एईडी 3,799 या 82,385 रुपये से शुरू

iPhone 14 प्रो: एईडी 4,299 या 93,228 रुपये से शुरू

iPhone 14 प्रो मैक्स: एईडी 4,699 या 1,01,903 रुपये से शुरू

मलेशिया:

IPhone 14 सीरीज की कीमतें RM RM 4,199 (लगभग 73,922 रुपये) से शुरू होती हैं. मलेशिया में सभी iPhone 14 सीरीज मॉडल की शुरुआती कीमतें हैं:-

iPhone 14: आरएम 4,199 या 73,922 रुपये से शुरू

iPhone 14 प्लस: आरएम 4,699 या 82,942 रुपये से शुरू

iPhone 14 प्रो: आरएम 5,299 या 93,532 रुपये से शुरू

iPhone 14 प्रो मैक्स: आरएम 5,799 या 1,02,358 रुपये से शुरू

जापान:

IPhone 14 सीरीज की कीमतें JPY 1,19,800 से शुरू होती हैं (लगभग 67,000 रुपये). जापान में iPhone 14 सीरीज मॉडल की शुरुआती कीमतें इस प्रकार हैं:-

iPhone 14 JPY 1,19,800 या 67,000 रुपये से शुरू

iPhone 14 Plus की शुरुआती कीमत JPY 1,34,800 या 75,000 रुपये है

iPhone 14 Pro JPY 1,49,800 या 83,000 रुपये से शुरू होता है

iPhone 14 Pro Max की शुरुआती कीमत JPY 1,64,800 या 92,000 रुपये है

चीन:

चीन में iPhone 14 श्रृंखला की कीमत 5,999 (लगभग 69,000 रुपये) से शुरू होती है। iPhone 14 CNY 5,999 या 69,000 रुपये से शुरू होता है:-

iPhone 14 Plus CNY 6,999 या 80,000 रुपये से शुरू

iPhone 14 Pro CNY 7,999 या 92,000 रुपये से शुरू

iPhone 14 प्रो मैक्स CNY 8,999 या 1 लाख रुपये से शुरू

