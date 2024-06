Zomato के एक पोस्ट से मचा बवाल! कहा- 'दोपहर में खाना ऑर्डर करने से बचें...', लोग बोले- बंद कर दो सर्विस

Zomato request to customers: गर्मी बहुत बढ़ जाने की वजह से, ऑनलाइन खाना पहुंचाने वाली कंपनी Zomato ने अपने ग्राहकों से एक खास गुजारिश की है. Zomato ने लोगों से कहा है कि वो दोपहर के बहुत गरम समय में सिर्फ बहुत जरूरी चीजें ही मंगवाएं. Zomato ने अपने पोस्ट में लिखा, 'जब तक बहुत जरूरी न हो, कृपया दोपहर के गरम समय में खाना मंगवाने से बचें.'

pls avoid ordering during peak afternoon unless absolutely necessary

लोगों ने कैसे किया रिएक्ट?

कुछ लोगों ने Zomato की इस कोशिश की सराहना की, तो वहीं कुछ लोगों को ये अच्छी नहीं लगी. एक यूजर ने लिखा, 'दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच सर्विस बंद कर देनी चाहिए. कभी-कभी फायदे से पहले इंसानियत ज़्यादा मायने रखती है. हां, हम खाना नहीं मंगवाएंगे, लेकिन आपकी तरफ से सर्विस बंद करने से ज्यादा फायदा होगा.'

Close down the services between 12 to 4. Its okay to be human sometimes before profits. Yeah we won't order, but still closure from you will do more good.

कुछ यूजर्स को Zomato की सिर्फ खाना न मंगवाने की रिक्वेस्ट अजीब लगी. एक यूजर ने पूछा, 'क्या आप दोपहर के समय सर्विस ही बंद नहीं कर सकते?' दूसरे ने लिखा, 'क्या ये सचमुच हो सकता है? आपकी परेशानी समझी जा सकती है, लेकिन लंच का ऑर्डर रात के खाने तक टाला नहीं जा सकता. अगर ऐसा है, तो Zomato को ही ये बताना चाहिए कि कौन-सा ऑर्डर 'बहुत जरूरी' है और कौन-सा नहीं.'

Why don't instead suspend your services during peak afternoon?

Is it even real?

Though I appreciate the concern, lunchtime orders cannot be postponed to dinner time.

If so, Zomato needs to identify "absolutely necessary" orders and not-so-necessary orders.

— Parikshit Shah (@imparixit) June 2, 2024