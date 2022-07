iPhone 13 खरीदने वालों के लिए Good News! मिल रहा 26 हजार रुपये की छूट पर; आज ही लपक लें मौका

iPhone 13 Discount up to Rs 26000 on Apple India iStore: iPhone 13 को आज दुनिया के सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन्स में शामिल किया जा सकता है और सबसे लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड्स में शायद सबसे पहला नाम ऐप्पल (Apple) का ही आएगा. ऐप्पल हर साल अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन का नया मॉडल लॉन्च करता है और हालांकि इसे खरीदना सभी चाहते हैं लेकिन महंगे होने की वजह से लोगों को पुराने मॉडल्स खरीदने पड़ते हैं. आज हम आपको एक ऐसे ऑफर के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप ऐप्पल के लेटेस्ट iPhone 13 को iPhone 14 के लॉन्च से पहले, 26 हजार रुपये की भारी छूट पर खरीद सकते हैं..

यहां से खरीदें iPhone 13

हम आपको बता दें कि अगर आप iPhone 13 को 26 हजार रुपये के बम्पर डिस्काउंट पर खरीदना चाहते हैं तो आपको यह मौका फ्लिपकार्ट (Flipkart) या अमेजन (Amazon) नहीं बल्कि India iStore दे रहा है. अगर आप iPhone 13 को iStore से खरीदते हैं तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ बैंक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर का फायदा भी मिलेगा.

ऐसे पाएं जबरदस्त छूट

तो अगर आप iPhone 13 को India iStore के रीटेल स्टोर से खरीदते हैं तो आपको 5 हजार रुपये का एक इंस्टेंट स्टोर डिस्काउंट दिया जाएगा जिससे इस फोन की कीमत 79,900 रुपये से कम होकर 74,900 रुपये हो जाएगी. साथ ही, इसे खरीदते समय अगर आप HDFC Bank के क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको चार हजार रुपये का कैशबैक और मिल जाएगा जिससे इसकी कीमत और कम होकर 70,900 रुपये हो जाएगी.

एक्सचेंज ऑफर ने लगाए चार चांद

iPhone 13 की इस डील में एक एक्सचेंज ऑफर भी शामिल है.26 हजार रुपये की छूट पर iPhone 13 खरीदने के लिए आपको एक अच्छी कन्डीशन वाला iPhone XR देना होगा जिसके बदले में आपको 17 हजार रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा और iPhone 13 की कीमत केवल 53,900 रुपये होगी. आप दूसरे फोन भी एक्सचेंज ऑफर में इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आपको उस फोन के बदले में कितनी कीमत मिलेगी, ये फोन की कन्डीशन पर निर्भर करेगा.

iPhone 13 के फीचर्स

इस डील में iPhone 13 के 128GB वाले स्टोरेज वेरिएंट की बात की जा रही है जो A15 बायोनिक चिप पर काम करता है. 5G सेवाओं वाला यह iPhone 13 6.1-इंच के सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले के साथ आता है. कैमरे की बात करें तो इसके रीयर कैमरा सेटअप में दिए गए दोनों सेन्सर्स 12MP के हैं और फ्रंट कैमरा भी 12MP का है. डुअल सिम की सेवाओं वाले इस फोन में आपको एक साल की ब्रांड वॉरन्टी भी दी जाएगी.

