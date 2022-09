iPhone 14 को सस्ता और जल्दी खरीदने का Golden Chance! इस वेबसाइट पर बिक रहा है इतनी कम कीमत पर

iPhone 14 goes on sale in India today: iPhone 14 भारत में बिक्री के लिए तैयार है. नया iPhone मॉडल 79,900 रुपये की कीमत से शुरू होता है जो देश में iPhone 13 की लॉन्च कीमत के समान है. इस सब के दौरान, iPhone 14 प्री-ऑर्डर के लिए तैयार था, जिसमें इच्छुक खरीदारों को Apple इंडिया स्टोर पर जाना होगा, भुगतान करना होगा और अपनी पसंद का मॉडल बुक करना होगा. अब, जिन ग्राहकों ने iPhone मॉडल की प्री-बुकिंग की है, उन्हें आज से डिलीवरी शुरू हो जाएगी और अन्य लोग खरीदारी करने के लिए केवल Apple इंडिया स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेजन और अन्य तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं.

IPhone 14 तीन मॉडल 128GB, 256GB और 512GB स्टोरेज में आता है

--iPhone 14 128GB 79,900 रुपये की कीमत पर आता है.

--iPhone 14 256GB 89,900 रुपये की कीमत पर आता है.

--iPhone 14 512GB 1,09,900 रुपये की कीमत पर आता है.

IPhone 14 सेल के लिए Apple कुछ छूट दे रहा है. एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 6,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट देने के लिए कंपनी ने एचडीएफसी बैंक के साथ साझेदारी की है. अब, छूट के बाद:

--iPhone 14 128GB 73,900 रुपये की रियायती कीमत पर उपलब्ध है

--iPhone 14 256GB 83,900 रुपये की रियायती कीमत पर उपलब्ध है

--iPhone 14 512GB 1,03,900 रुपये की रियायती कीमत पर उपलब्ध है।

सेल के दौरान iPhone 14 5 कलर ऑप्शन ब्लू, पर्पल, मिडनाइट, स्टारलाइट और रेड में उपलब्ध है.

अब, iPhone 14 के अलावा, iPhone 14 Pro, Apple Watch Series 8 और Apple Watch SE सहित कुछ अन्य नए लॉन्च किए गए प्रोडक्ट आज से बिक्री पर हैं. ये प्रोडक्ट Apple India Store, Amazon, Flipkart और कई अन्य प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं. विशेष रूप से, एचडीएफसी बैंक ऑफर सभी उत्पादों के लिए उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त, Apple अधिकांश प्रमुख बैंकों के क्रेडिट कार्ड के साथ नो कॉस्ट EMI की पेशकश कर रहा है.