Jio Plan: एक बार करें रिचार्ज और साल भर की छुट्टी, इतने कम खर्च में मिल रहे शानदार Benifits

Jio Plan with long validity and many more benifits for users: अगर आप हर महीने अपने प्रीपेड प्लान को अपडेट नहीं करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक बार रीचार्ज करवाने के बाद तकरीबन साल भर की छुट्टी हो जाए तो अब ऐसा हो सकता है वो भी Jio रीचार्ज के साथ. दरअसल Jio अपने ग्राहकों को ऐसा प्रीपेड प्लान ऑफर करता है जो किसी पोस्टपेड प्लान वाला फील देता है. अगर आप भी एक Jio यूजर है तो आज हम आपको इस प्लान की खासियत और इसकी कीमत के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

कौन सा है ये प्रीपेड प्लान

दरअसल हम Jio के जिस प्रीपेड प्लान की बात कर रहे हैं उसकी कीमत 2,545 रुपये है. इस प्लान की वैलिडिटी आपको 336 दिन के लिए दी जाती है। इसमें आपको लगभग एक साल तक के लिए प्लान के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है.

क्या हैं इस प्लान के बेनिफिट्स

अगर बात करें इस प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स की तो सबसे पहले तो ग्राहकों को इसमें 504 जीबी डाटा दिया जाता है. यानी ये तकरीबन 1.5 जीबी डाटा प्रतिदिन के हिसाब से होता है. इसके साथ ही आपको किसी भी नेटवर्क पर कॉल करने के लिए अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी मिल जाती है जो आपको बिना रोक-टोक के अपने दोस्त और रिश्तेदारों से कॉल पर बात करने की सहूलियत देती है.

ये बेनिफिट्स भी हैं शामिल

अन्य बेनिफिट्स की बात करें तो ग्राहकों को प्रतिदिन 100 एसएमएस के साथ ही Jio Apps का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है. तो कुल मिलाकर अगर आप भी ये प्लान इस्तेमाल करते हैं तो ये पैसा वसूल साबित हो सकता है. तो आप भी अगर रोज-रोज के झंझट से बचना चाहते हैं तो ये दमदार प्लान ट्राई कर सकते हैं.

