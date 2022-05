Just Corseca Stallion: इस Neckband ने मचा डाला धमाल, फुल चार्ज में चलेंगे नॉन स्टॉप 4 दिन तक; जानिए सबकुछ

Just Corseca Stallion Neckband: तार वाले ईयरफोन्स का जमाना अब खो सा गया है. अब लोग इसकी जगह नेकबैंड और ईयरबड्स खरीद रहे हैं. कुछ ही सालों में नेकबैंड और ईयरबड्स ने इंडियन मार्केट में धमाल मचा डाला है. डैमसन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (Damson Technologies Pvt Ltd) का एक प्रमुख ब्रांड Just Corseca ने हाल ही में एक नेकबैंड पेश किया है. Just Corseca Stallion Neckband काफी स्टाइलिश और तगड़ी बैटरी के साथ आता है. नेकबैंड की खास बात है इसकी बैटरी. फुल चार्ज में यह नेकबैंड 100 घंटे तक नॉन स्टॉप चल सकता है. आइए जानते हैं Just Corseca Stallion Neckband के बारे में सबकुछ...

Just Corseca Stallion Neckband: क्या मिलता है बॉक्स में?

Just Corseca Stallion Neckband के बॉक्स के अंदर नेकबैंड, एक चार्जिंग केबल, एक्सट्रा बड्स, वॉरेंटी कॉर्ड और एक यूजर मैन्युअल मिलेगा, जहां आपको पता चलेगा कि नेकबैंड को किस तरह यूज करना है. यूजर मैन्युअल के अंदर नेकबैंड के बारे में डिटेल में बताया गया है.

Just Corseca Stallion Neckband: कैसा है डिजाइन?

Just Corseca Stallion Neckband का डिजाइन कुछ अलग नहीं है. यह बाकियों जैसा ही है. नेक पर लटकाने के लिए सिलिकॉन रबर का इस्तेमाल किया गया है. साइट साइड में ऑन-ऑफ बटन, प्ले-पॉज, वॉल्यूम कम और ज्यादा करने वाले बटन दिए हैं. मैग्नेटिक ईयरटिप्स भी जबरदस्त है. दोड़ने और तेज चलने पर भी यह एक-दूसरे से अलग नहीं होते हैं. वजन की बात करें तो यह सिर्फ 35 ग्राम का है. यानी आसानी से इसको कैरी किया जा सकता है.

Just Corseca Stallion Neckband: कैसा है परफॉर्मेंस?

Just Corseca Stallion Neckband की परफॉर्मेंस की बात करें, तो इसको इस्तेमाल करना काफी आसान है. साउंड ओके-ओके है. जबरदस्त इसलिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 3,499 रुपये की कीमत के हिसाब से साउंड इतना जबरदस्त नहीं है. रेटिंग देने की बात करें, तो हम 5 में से इसको 3 स्टार देंगे. इसकी Bass क्वालिटी इतनी शानदार नहीं, इसलिए दो नंबर इसलिए काट लिए गए. नेकबैंड में 800mAh की बैटरी दी है, जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. यह करीब ढ़ाई घंटे में फुल चार्ज हो जाता है और करीब 4 दिन तक नॉन स्टॉप चल सकता है. अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं तो 5 से 6 दिन तक भी चल सकता है. इसको यूएसबी टाइप-सी से चार्ज किया जा सकता है, केबल आपको बॉक्स में ही मिलती है.बड्स की बात करें, तो यह काफी कंफर्टेबल हैं, पसीने या तेज हवा में जाने से कान से नहीं फिसलते हैं. बड्स भी काफी स्मूथ हैं. यानी कान में भारीपन नहीं लगने वाला है.

Just Corseca Stallion Neckband: खरीदें या नहीं?

Just Corseca Stallion Neckband की लॉन्चिंग प्राइज 3,499 रुपये है. इस रेंज में Sony, Samsung, JBL, OPPO के नेकबैंड आते हैं. अगर आप दमदार बैटरी वाला नेकबैंड तलाश कर रहे हैं तो Just Corseca के Stallion Neckband को चुन सकते हैं. म्यूजिक भी ओके-ओके है और काफी स्टाइलिश भी है. अगर आप दमदार साउंड वाला नेकबैंड ढूंढ रहे हैं तो Sony WI C400 की तरफ जा सकते हैं, यह आपको करीब 3 हजार रुपये में मिल जाएगा.