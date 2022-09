iPhone 13 को शख्स ने खरीदा सिर्फ 35 हजार रुपये में! ऑर्डर करने के तुरंत बाद Flipkart ने कर दिया कांड

Flipkart Big Billion Days Sale चल रही है. सेल में स्मार्टफोन्स पर धमाकेदार डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं. महंगे से महंगे स्मार्टफोन्स पर गजब ऑफर मिल रहा है. iPhones पर भी काफी छूट दी रही है. एक शख्स ने 70 हजार रुपये वाला iPhone 13 सिर्फ 35 हजार रुपये में फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया. शख्स ऑर्डर करके काफी एक्साइटेड था. लेकिन दो दिन बाद ही फ्लिपकार्ट ने ऐसा खेल खेला कि शख्स की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई. आइए जानते हैं क्या है मामला...

iPhone 13 पर फ्लिपकार्ट भारी एक्सचेंज ऑफर दे रही है. प्रणीत नाम के एक शख्स ने ऑफर का फायदा उठाया है और iPhone 13 को 35 हजार रुपये में खरीद लिया. पर दो दिन बाद ही ऑर्डर कैंसिल हो गया. जिसको देखकर प्रणीत गुस्से से लाल हो उठा और ट्विटर पर फ्लिपकार्ट को टैग करते हुए अपनी भड़ास निकाली.

how to complain in Consumer court any one please help me #FlipkartBigBillionDays #Flipkart @Flipkart @flipkartsupport

