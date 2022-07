एक झटके में बेरोजगार हो गए 1800 कर्मचारी, इस दिग्गज टेक कंपनी ने कर दी छंटनी

Microsoft Laying Off Employees as part of Realignment 2022: आज के समय में रोजगार मिलन बेहद मुश्किल है और ऐसे में जिन लोगों को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती है, वो चिंता मुक्त हो जाते हैं. लेकिन अगर अचानक इन लोगों की जॉब चली जाए तो क्या होगा? अगर आपको यह बात सुनने में अजीब लग रही है तो हम आपको बता दें कि देश की एक बड़ी दिग्गज टेक कंपनी ने अपने 1800 कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकाल दिया है. 'रीअलाइनमेंट' को कारण बताकर इस कंपनी ने जबरदस्त छंटनी की है. आइए जानते हैं कि ये कंपनी कौन सी है और इनका यह कारण आखिर है क्या..

इस दिग्गज कंपनी ने 1800 कर्मचारियों को किया बेरोजगार

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस दिग्गज टेक कंपनी की बात की जा रही है, वो माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) है. कंपनी ने 'स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स' के तहत कई रीजन्स में से 1800 कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकाल दिया है. कंपनी ने कहा है कि ये कदम 'रीअलाइनमेंट' के तहत उठाया गया है और इसके बाद भी माइक्रोसॉफ्ट नए कर्मचारियों को हाइर करता रहेगा.

Microsoft की छंटनी के पीछे की वजह

अगर आप सोच रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) ने यह कदम क्यों उठाया है और 'रीअलाइनमेंट' से क्या समझा जा सकता है तो आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं. कंपनी का यह कहना है कि कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि 30 जून को वित्तीय वर्ष के खत्म होने के बाद कुछ बिजनेस ग्रुप और रोल्स को बदला (Realign) जा रहा है. यह फैसला कंपनी के बिजनेस को मद्देनजर रकते हुए लिया गया है.

आपको बता दें कि इस लेऑफ में माइक्रोसॉफ्ट के टोटल 1.8 लाख कर्मचारियों के 1 प्रतिशत से भी कम कर्मचारियों को निकाला गया है. माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि लेऑफ के बाद भी बिजनेस में लगातार इन्वेस्ट किया जाएगा और इस साल कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी.

