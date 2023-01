Microsoft Teams Down: छंटनी के बाद डाउन हुआ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, यूजर्स ने ट्विटर पर ऐसे निकाली भड़ास

Microsoft Server Down: माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का अब ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है. मीटिंग या क्लास के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का इस्तेमाल किया जाता है. आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट Downdetector.com के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स ऐप बुधवार को भारत में हजारों यूजर्स के लिए डाउन था. वेबसाइट पर हजारों लोगों ने इसकी शिकायत की. ट्रैक्स की मानें तो भारत के कई हिस्सों में आउटेज का सामना करना पड़ा.

हजारों लोग हुए प्रभावित

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स डाउन होने के कारण कई लोग कॉल्स अटेंड नहीं कर पाए और मैसेज नहीं कर पाए. हजारों लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा. कई लोगों ने ट्विटर पर शिकायत की. यही नहीं कुछ लोग इसका कारण हाल ही में हुई छंटनी को भी मान रहे हैं.

एक यूजर ने ट्विटर पर माइक्रोसॉफ्ट को टैग करते हुए लिखा, 'मैं टीम्स पर कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहा हूं. क्या दिक्कत आ गई.' उसके बाद यूजर ने ही स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया कि एक ग्लिच है और माइक्रोसॉफ्ट इस पर काम कर रहा है.

वहीं दूसरे यूजर ने बताया कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ही नहीं बल्कि पूरा माइक्रोसॉफ्ट ही डाउन है.

Not only is #MicrosoftTeams down, the entirety of #Microsoft seems to be down. Exchange online, SharePoint, etc. Our phones are running hot #MSP — jayDee (julian) (@jayDeeCSGO) January 25, 2023

कुछ यूजर्स ने अनुमान लगाया कि छंटनी के बाद यह परेशानी हो सकती है.