Online Earning: धड़ल्ले से हर रोज होगी हजारों की कमाई! चाहिए बस एक पुराना स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन

How to earn well by using smartphone and internet connection: कई बार लोगों को प्राइवेट जॉब में उनके मन मुताबिक सैलरी नहीं मिलती है, नतीजतन लोग अपनी इनकम बढ़ाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी में हाथ आजमाने लगते हैं, हालांकि ऐसा करना सबसे बस की बात नहीं होती है. ऐसे में आप अगर घर बैठे ही कोई नौकरी करना चाहते हैं तो इसका भी उपाय है. दरअसल कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो यूजर्स को घर बैठे कमाया करने का मौका देती हैं. इन वेबसाइट्स के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. आप अगर चाहें तो इन वेबसाइट्स से अच्छी खासी इनकम की जा सकती है वो भी घर बैठे. आपको बस घर में इंटरनेट कनेक्शन और पुराने स्मार्टफोन की जरूरत होती है.

फ्री कैश

फ्री कैश की वेबसाइट पर जाकर आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, यहां पर आपसे सर्वे भरने, टास्क पूरा करने, गाना गाने या गेम खेलने के लिए बोला जाता है जिससे आप इनकम कर सकते हैं. ऐसे कई यूजर्स हैं जो इससे अच्छी कमाई कर रहे हैं और रेगुलर विजिट करके ऑफर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं.

वाई सेन्स

वाई सेन्स ऑनलाइन सर्वेक्षण के जरिए आपको कमाई का मौका देता है. अगर आप इससे कमाई करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा इसके बाद आपको टास्क पूरा कर करना होता है. ऑनलाइन सर्वे में आपको प्रोडक्ट या सर्विस का रिव्यू देना पड़ता है जिसका इस्तेमाल कंपनी अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेचने के लिए करती है.

फीवर

Fiverr एक फ्रीलांसिंग ऑनलाइन कमाई करने का मौका देने वाली वेबसाइट है जो विभिन्न कंपनियों और ग्राहकों के लिए लोगो डिजाइन, सोशल मीडिया पोस्टर, वॉइस-ओवर, टाइपिंग जैसे टास्क करवाती है और इसके बदले में यूजर्स को पेमेंट करती है. इस वेबसाइट के जरिए ग्राहक 100 डॉलर से अधिक की कमाई प्रति घंटे तक कर सकते हैं।

अमेजन

Amazon Affiliate बनकर आप आसानी से अच्सेछे पैसे कमा सकते हैं. ये ई-कॉमर्स सेक्टर की एक बड़ी वेबसाइट है और इस पर यूजर्स अच्छी कमाई कर सकते हैं. यहां पर प्रोडक्ट सेल होने की संभावना काफी ज्यादा होती है. अगर आप इससे कमाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको Amazon Affiliate Program पर जाना होता है और बिना पैसे खर्च किए हुए amazon Associates अकाउंट बनाना होता है. यहां आपसे एक वेबसाइट लिंक मांगते हैं, यदि आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है तो आप अपने Facebook पेज लिंक को भी लिंक कर सकते है. इसके बाद आपको अकाउंट बन जाने के बाद जिस भी प्रोडक्ट को बेचना होता है उसका एफिलिएट लिंक आपको प्रमोट करना होता है. लिंक से प्रोडक्ट खरीदे जाने के बाद आपको उसका कमिशन मिल जाता है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.