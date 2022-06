आधे से कम दाम में लें Motorola का लेटेस्ट 5G Smartphone! Flipkart पर पहली सेल शुरु

Moto G82 5G First Sale in India on Flipkart: अगर आप अपने पुराने स्मार्टफोन से परेशान हैं और एक नया 5G स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ये आपके लिए सबसे सही मौका है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर स्मार्टफोन ब्रांड मोटोरोला (Motorola) का नया 5G स्मार्टफोन, Moto G82 5G सेल के लिए आज यानी 14 जून से उपलब्ध कर दिया गया है. आपके पास एक ऐसे सुनहरा मौका है जिससे आप 21,499 रुपये के इस स्मार्टफोन को आधे से भी कम दाम में घर लेकर जा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे..

Moto G82 5G को खरीदें सस्ते में!

मोटोरोला के इस लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन, Moto G82 5G को फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर इसके लॉन्च प्राइस, 21,499 रुपये पर सेल के लिए उपलब्ध किया गया है. इसे खरीदते समय अगर आप State Bank of India (SBI) के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा. इस तरह, आपके लिए इस स्मार्टफोन की कीमत कम होकर 19,999 रुपये हो जाएगी.

इसे आधे से कम दाम में खरीद सकते हैं आप

अगर आप मोटोरोला के इस स्मार्टफोन को आधे से कम दाम में खरीदना चाहते हैं तो आपको डील में मिलने वाले एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाना होगा. अपने पुराने स्मार्टफोन के बदले में इस स्मार्टफोन को खरीदकर आप 12,500 रुपये तक बचा सकते हैं. अगर आपकओ एक्सचेंज ऑफर का पूरा लाभ मिल जाता है तो आपके लिए इस फोन की कीमत 7,499 रुपये हो जाएगी.

Moto G82 5G के फीचर्स

Moto G82 5G में आपको 6.6-इंच का फुल एचडी+ पीओएलईडी (HD+ pOLED) डिस्प्ले दिया जा रहा है. 5,000mAh की बैटरी वाले इस 5G फोन में आपको 33W का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट भी मिल रहा है. Moto G82 5G में आपको ट्रिपल रीयर कैमरा सेटअप दिया जा रहा है जिसमें 50MP का मेन सेंसर, 8MP का दूसरा सेंसर और 2MP का थर्ड सेंसर शामिल है. इस रीयर कैमरा सेटअप के साथ आपको 16MP का फ्रंट कैमरा भी दिया जा रहा है. ये डुअल सिम स्मार्टफोन 6GB RAM और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है.