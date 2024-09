Mukesh Ambani के घर ऐसे ही नहीं बरसता पैसा! पास में होती हैं ये 9 किताबें; पढ़ते ही चलता है चाणक्य जैसा दीमाग

एशिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक मुकेश अंबानी हमेशा ही चर्चा में रहते हैं. वो भले ही भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन सादा जीवन जीना पसंद करते हैं. सिंपल सी पेंट-शर्ट में वो दिख जाते हैं. बता दें, मुकेश अंबानी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है. वो 4 से 5 किताबें एक ही वक्त पर पढ़ते हैं. वो अपने घर एंटीलिया में 9 किताबों को जरूर रखते हैं. कहा जा सकता है कि इन किताबों को पढ़कर ही वो आगे का सोचते हैं और उसको एग्जिक्यूट करते हैं.

ज्यादा पढ़ते हैं टेक्निकल स्टफ

कुछ महीने पहले बिजनेसमैन हर्ष गोयंका ने एक वीडियो क्लिप एक्स पर शेयर की थी, जहां मुकेश अंबानी ने अपनी फेवरेट किताबों के बारे में बताया था. अंबानी ने वीडियो में कहा, 'मैं बहुत सारा टेक्निकल स्टफ पढ़ता हूं. मैं जीन एडिटिंग और ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ रहा हूं.' वीडियो के अनुसार, अंबानी जिस जीन एडिटिंग किताब का जिक्र कर रहे थे, उसका शीर्षक CRISPR/Cas Genome Editing है, जो अंजनाभा भट्टाचार्य, विलास पार्खी और भरत चार द्वारा लिखी गई है, जबकि ब्लॉकचेन पर किताब के लेखक एलन राइट हैं.

अंबानी ने यह भी कहा कि वह नॉन-फिक्शन पढ़ते हैं. अंबानी ने कहा, "मैं एक बार में पांच या छह चीजें पढ़ता हूं. मैंने वाल्टर इसाकसन द्वारा लियोनार्डो दा विंची पढ़ा है; वह मेरे पसंदीदा लेखक हैं.' रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने यह भी बताया कि डैन ब्राउन की ओरिजिन उनकी दूसरी पसंदीदा किताब है.

2021 में पढ़ चुके हैं इतनी किताबें

2021 में, ब्लूमबर्ग ने अंबानी की पसंदीदा किताबों पर एक रिपोर्ट किया था. तब अंबानी ने कहा कि उन्होंने फरीद जकारिया द्वारा लिखी Ten Lessons for a Post-Pandemic World, रे डालियो द्वारा लिखी Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail, एलेक रॉस द्वारा लिखी The Raging 2020s: Companies, Countries, People—and the Fight for Our Future, माउरो ग्विलेन द्वारा लिखी 2030: How Today’s Biggest Trends Will Collide and Reshape the Future of Everything, और जोश लिंकनर द्वारा लिखी Big Little Breakthroughs: How Small, Everyday Innovations Drive Oversized Results पढ़ी थी.