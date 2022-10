दीवाना बनाने आ रहा Nokia का 12 हजार रुपये वाला चकाचक Smartphone, फुल चार्ज में चलेगा 3 दिन तक; जानिए फीचर्स

Nokia G11 Plus Price In India: Nokia G11 Plus बहुत जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है. Nokia India काफी समय से फोन को टीज कर रहा है. आधिकारिक वेबसाइट ने अभी फोन के फीचर्स और कीमत को लिस्टेड किया है. फोन की कीमत 12 हजार रुपये के आस-पास होगी और फीचर्स की बात करें तो 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन, 50MP का कैमरा और 5000mAh की दमदार बैटरी मिलेगी. आइए जानते हैं Nokia G11 Plus की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स...

Nokia G11 Plus price in India

Nokia G11 Plus को अब Nokia India की वेबसाइट पर 12,499 रुपये में लिस्ट किया गया है. इससे पता चलता है कि डिवाइस 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज के साथ आएगा. G11 Plus को लेक ब्लू और चारकोल ग्रे जैसे रंगों में लिस्ट किया गया है. Nokia G11 Plus के स्पेसिफिकेशन इसके ग्लोबल वर्जन से अलग नहीं हैं, जो जून में आधिकारिक हो गया था.

Nokia G11 Plus Specifications

Nokia G11 Plus में 6.51 इंच का IPS LCD पैनल है जो HD+ रिजॉल्यूशन और 90Hz रिफ्रेश रेट देता है. सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. डिवाइस के पिछले हिस्से में 50-मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा, 2-मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एक एलईडी फ्लैश है.

Nokia G11 Plus Battery

G11 Plus Unisoc T606 चिपसेट द्वारा संचालित है। इसमें 4 जीबी रैम और 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज है. डिवाइस में स्टोरेज के लिए एक माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट ऑनबोर्ड है. G11 Plus की 5,000mAh की बैटरी 10W चार्जिंग को सपोर्ट करती है और 3 दिन तक की बैटरी लाइफ देती है.

Nokia G11 Plus Features

डिवाइस का बैक पैनल भी फिंगरप्रिंट स्कैनर से लैस है. यह एंड्रॉइड 12 ओएस के ब्लोटवेयर-मुक्त वर्जन पर चलता हैय हैंडसेट में फेस अनलॉक, 4जी के साथ डुअल सिम और आईपी52 रेटिंग वाली चेसिस जैसी अन्य सुविधाएं हैं.

