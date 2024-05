नए अंदाज में दीवाना बनाने आ रहा OnePlus 12, देखकर कहेंगे- चांदी जैसा रंग है तेरा...

OnePlus 12 जल्द ही एक नए रंग में नजर आने वाला है. जनवरी में लॉन्च के वक्त सिर्फ दो ही रंग, फ्लोई एमरल्ड और सिल्की ब्लैक, ऑप्शन थे. तो अब लगता है OnePlus एक और धमाका करने को तैयार है. कंपनी ने हाल ही में X पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें आने वाले नए रंग की झलक दिखाई दे रही है. कैप्शन में लिखा है 'अब और भी दमदार ____ रंग में.' आप भी कमेंट में अंदाजा लगाइए कि ये कौनसा रंग हो सकता है. तो तैयार हैं OnePlus 12 के नए अवतार को देखने के लिए?

All might. Now in _____. Guess the all-new colour of the OnePlus 12 and stand a chance to win one!

Comment with #ASpectrumOfPower to participate.

Stay tuned for more! pic.twitter.com/SJtQ1JYp9C

— OnePlus India (@OnePlus_IN) May 28, 2024