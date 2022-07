Passport घर बैठे बनवाएं वो भी स्मार्टफोन से, बेहद ही आसान है इसका प्रोसेस

How To Apply for Passport by online application: अगर आप Passport बनवाना चाहते हैं तो अब ये प्रक्रिया आसान हो गई है. आपको बता दें कि सरकार ने mPassport Seva मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया था जिससे पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जा सकता है. आप भी चाहें तो इस प्रक्रिया से पासपोर्ट बनवा सकते हैं. ये ना सिर्फ सरल है बल्कि आप झंझट से भी बच सकते हैं. इस ऐप के मदद भारत में कहीं से भी पासपोर्ट बनवाया जा सकता है. अगर आप भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरा प्रोसेस आसानी से हो जाए तो आज हम आपको इसका तरीका बताने जा रहे हैं.

दरअसल हम आपको इस खबर में बताने जाए रहे हैं कि कैसे आप mPassport Seva ऐप का इस्तेमाल करके नया पासपोर्ट बनवा सकते हैं. दरअसल पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को कुछ लोग काफी जटिल मानते हैं, सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपको प्रोसेस पता हो तो आप देश के किसी भी हिस्से से ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए एप्लिकेशन दे सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप.

ऐसे कर सकते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन

सबसे पहले आपको mPassport सेवा ऐप डाउनलोड करना पड़ता है. अब आपको ऐप को ओपन करके न्यू यूजर रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ता है. इसके बाद आपको ड्रॉप-डाउन मेन्यू से पासपोर्ट ऑफिस का चुनना पड़ता है. यहां पर आपकी निजी जानकारियां मांगी जाती हैं जिन्हें आपको दर्ज करना पड़ेगा. अब यूनिक लॉगिन आईडी एंटर करें. अब आपको अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा. कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें. अब आपका अकाउंट सक्रिय करने के लिए पासपोर्ट ऑफिस द्वारा आपके ईमेल एड्रेस पर एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा जाता है. यूजर्स को इस इस लिंक पर क्लिक करना पड़ता है. अब आवेदक को एक नए वेबपेज पर भेज दिया जाएगा और पुष्टि के लिए लॉगइन आईडी दर्ज करने के लिए कहा जाएगा. अकाउंट सत्यापित होने के बाद, आवेदक को ऐप को बंद करना होगा और इसे फिर से लॉन्च करना होगा. इसके बाद पासपोर्ट का आवेदन करने वाले शख्स को Existing User टैब पर क्लिक करना पड़ता है. अब आपको अपनी लॉगइन डीटेल्स भरनी होती है और आईडी, कैप्चा कोड एंटर करना पड़ता है. अब आपको Apply for fresh passport ऑप्शन चुनकर इसे क्लिक करना है. यहां आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और प्रोसेस पूरा करना पड़ता है. अब आपको अपने शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा. इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई किए जानेगे और आपको पासपोर्ट सेंटर जाना पड़ेगा.

