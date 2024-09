रिहा होने के बाद Pavel Durov ने Telegram के लिए पेश किए नए फीचर्स, जानें क्या नया लेकर आए

Telegram New Features: टेलीग्राम के सीईओ Pavel Durov ने पिछले हफ्ते जेल से रिहा होने के बाद प्लेटफॉर्म के लिए नए फीचर्स की घोषणा की है. हाल ही में पावेल ड्यूरोव तब चर्चा में आए थे जब उन्हें फ्रांस के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. ड्यूरोव को अगस्त में फ्रांस में कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करने से इनकार करने और "एक ऑर्गनाइज्ड ग्रुप में अवैध लेनदेन को इनेबल करने के लिए" ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मैनेज करने में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

पावेल ड्यूरोव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम और X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर नए फीचर्स की घोषणा की. उन्होंने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल और एक्स पोस्ट करते हुए लिखा कि "आज, हम कुछ पुराने फीचर्स को हटाते हुए नए फीचर्स पेश कर रहे हैं."

Telegram has reached 10 million paid subscribers. 10 million people are now enjoying Telegram Premium

Today, we’re introducing new features while phasing out a few outdated ones.

We’ve removed the People Nearby feature, which was used by less than 0.1% of Telegram…

— Pavel Durov (durov) September 6, 2024