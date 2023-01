Spotify ने दिया लड़कियों को जोर का झटका! आई ऐसी परेशानी, देखते ही बोलीं- प्लीज! ऐसा मत करो

Spotify service resume: म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई ने शुक्रवार को कहा कि उसने अपनी वेबसाइट और एप्लिकेशन को प्रभावित करने वाली समस्या को ठीक कर लिया है. स्पोटिफाई ने ट्वीट किया, 'अब सब कुछ बहुत बेहतर दिख रहा है! अगर आपको अभी भी मदद की जरूरत है तो एटदरेट स्पोटिफाई केयर्स से संपर्क करें.'

गुरुवार को आउटेज

प्लेटफॉर्म के कम्युनिटी पेज के मुताबिक, गुरुवार को आउटेज हुआ. प्लेटफॉर्म ने यह भी पुष्टि की है कि आउटेज 'स्पोटिफाई वेबसाइट तक सीमित नहीं था. विभिन्न प्लेटफॉर्म पर स्पोटिफाई ऐप भी प्रभावित हुआ है.'

कहां-कहां आई परेशानी?

ट्विटर पर कई यूजर्स ने इस मुद्दे की शिकायत की थी. जबकि एक उपयोगकर्ता ने पूछा, 'क्या यह सिर्फ मैं हूं या एटदरेट स्पोटिफाई सभी के लिए डाउन है?' दूसरे ने कहा, 'मैं ट्विटर पर यह देखने के लिए जांच कर रहा हूं कि क्या किसी और का स्पोटिफाई डाउन है.' ऑनलाइन वेबसाइट आउटेज ट्रैकर डाउंडेटेक्टर के मुताबिक स्पॉटिफाई के ऐप्लिकेशन (65 फीसदी), सर्वर कनेक्शन (26 फीसदी) और वेबसाइट (10%) में दिक्कतें थीं. तकनीकि दिक्कतों के बाद इसे लेकर ट्विटर पर मीम्स की बमबारी होने लगी. एक महिला यूजर ने लिखा- प्लीज ऐसा मत करो...हमारा म्यूजिक बंद मत करो.

omg Spotify is down pic.twitter.com/xpV4Q84iH6

इस बीच, इस महीने की शुरुआत में स्पोटिफाई को अमेरिका (US) में भी एक संक्षिप्त आउटेज का सामना करना पड़ा, जिसने लाखों यूजर्स को इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में दिक्कत हुई. कई स्पोटिफाई उपयोगकर्ताओं ने रिपोर्ट किया कि स्ट्रीम्स अचानक बंद हो गई और कुछ ने कहा कि वे लॉग आउट हो गए और फिर से लॉग इन नहीं कर सकते. वहीं कनाडा में भी लोग ऐसी परेशानियों से जूझते नजर आए.

Not Spotify being down again pic.twitter.com/S6PLxsc61n

— Nova (@nova0_0_) January 26, 2023