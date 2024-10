POCO लाया कम कीमत वाला स्टाइलिश Smartphone, मिलेगी तगड़ी बैटरी और कैमरा

POCO Affordable Smartphone: POCO ने चुपके से अपना नया फोन, POCO C75, लॉन्च कर दिया है. ये फोन 4G नेटवर्क सपोर्ट करता है और इसमें MediaTek Helio G81-Ultra प्रोसेसर है. इसकी स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. फोन में 50MP का धांसू कैमरा और 5,160mAh की बैटरी है. आइए जानते हैं POCO C75 की कीमत और फीचर्स...

POCO C75 price

POCO C75 को शुरू में इन कीमतों पर बेचा जाएगा-

- 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल: लगभग 9,164 रुपये

- 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला मॉडल: लगभग 10,845 रुपये लेकिन ये कीमतें बाद में बदल सकती हैं.

POCO C65, जो पिछले साल आया था, की कीमत 8,499 रुपये से शुरू हुई थी. तो POCO C75 की कीमत भी लगभग 10,000 रुपये के आसपास ही रह सकती है, जब ये भारत में आएगा.

#POCOC75 is now on sale!

Check it out and explore the new design and colors — choose your favorite among three options.

Visit your local e-commerce sites now and get one starting from $109! pic.twitter.com/7ed3fhrs8z

— POCO (@POCOGlobal) October 25, 2024