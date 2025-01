Realme 14 Pro 5G सीरीज इस दिन भारत में होगी लॉन्च, मौसम के हिसाब से फोन बदलेगा कलर, जानें फीचर्स

Realme 14 Pro Specifications: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रियलमी साल 2025 का अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. कंपनी ने नई सीरीज को भारत में लॉन्च करने की पुष्टि कर दी है, जिसका नाम Realme 14 Pro सीरीज है. इस सीरीज को 16 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा. फैंस इस सीरीज को बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब आखिरकार कंपनी ने इस सीरीज को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है. आइए आपको इस सीरीज के बारे में डिटेल में बताते हैं.

The realme14ProSeries5G is all set to launch on 16th January. Don’t miss it

Get ready to experience two India-exclusive colors launching just for you Bikaner Purple and Jaipur Pink. SoClearSoPowerful

Know more https://t.co/vQV3iG8O7Nhttps://t.co/FvbS1Zt6jX twitter.com/r2J7OgRgAc

realme realmeIndia January 6 2025