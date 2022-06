हाथों-हाथ बिका Redmi का ये धमाकेदार Smartphone! लॉन्च होने के कुछ ही घंटों में हुआ Sold Out!

Redmi K50 Snow White Edition Sold Out in a Few Hours after Launch: हर दूसरे दिन मार्केट में एक नया स्मार्टफोन आता है और उसे खरीदने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है. ऐसा ही एक वाकया हाल ही में हुआ है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी (Redmi) के एक स्मार्टफोन का नया एडिशन कुछ समय पहले लॉन्च किया गया. इस स्मार्टफोन के लॉन्च होने के कुछ ही घंटों में ये मार्केट में 'सोल्ड आउट' (Sold Out) हो गया. आइए जानते हैं कि रेडमी का ऐसा कौनसा स्मार्टफोन है जो लॉन्च होते ही हाथों-हाथ बिक गया..

Redmi ने लॉन्च किया ये स्मार्टफोन

आपको बता दें कि कुछ समय से चीन में स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी (Redmi) का एक स्मार्टफोन, Redmi K50 सेल के लिए उपलब्ध है और इसे ब्लैक, सिल्वर, ब्लू और ग्रीन, इन चार रंगों में खरीदा जा सकता है. पिछले हफ्ते रेडमी ने यह ऐलान किया है कि वो 18 जून को रात 12 बजे इस स्मार्टफोन का एक नया एडिशन, Redmi K50 Snow White Edition लॉन्च करने वाले हैं और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया.

इस फोन को 18 जून को रात 12 बजे शाओमी चाइना (Xiaomi China) के ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध किया गया और इसकी जानकारी एक 'अराइवल नोटिस' मैसेज के जरिए दी गई. आपको बता दें कि इस फोन को 2399 युआन (लगभग 28 हजार रुपये) में उपलब्ध किया गया था.

लॉन्च होने के कुछ ही घंटों में हुआ 'Sold Out'

हैरानी की बात यह है कि लॉन्च होने के कुछ ही घंटों में ये फोन 'सोल्ड आउट' (Redmi K50 Snow White Edition Sold Out) हो गया है. MyDrivers की एक रिपोर्ट के मुताबिक Redmi K50 के इस नए कलर वेरिएंट को इतना पसंद किया गया कि सेल के लिए उपलब्ध किए जाने के कुछ ही घंटों में ये फोन अनअवेलेबल हो गया. आपको बता दें कि अब ये फोन चीनी रीटेलर साइट जेडी डॉट कॉम पर भी नहीं मिल रहा है और इस बारे में कोई सूचना नहीं आई है कि इसे खरीदने का एक और मौका फैन्स को मिलेगा या नहीं.

Redmi K50 Snow White Edition के फीचर्स

आपको बता दें कि Redmi K50 Snow White Edition सिर्फ एक अलग कलर वेरिएंट है और इसके फीचर्स में कोई अंतर नहीं है. Redmi K50 में आपको 6.67-इंच का ऑलेड पैनल, फुल एचडी+ रेसोल्यूशन और 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया जा रहा है. Dimensity 8100 चिपसेट पर काम करने वाले इस स्मार्टफोन में 12GB तक RAM और 256GB तक का इंटरनल स्टोरेज दिया जा रहा है.

एंड्रॉयड 12 ओएस पर चलने वाले Redmi K50 में 20MP का सेल्फी कैमरा और एक ट्रिपल रीयर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 48MP का प्राइमेरी सेंसर, 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेन्स और 2MP का मैक्रो लेन्स शामिल है. ये स्मार्टफोन 5000mAh की बैटरी से लैस है और इसे चार स्टोरेज वेरिएंट्स में लिया जा सकता है.

आपको बता दें कि Redmi K50 को फिलहाल भारत में लॉन्च नहीं किया गया है लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो ये फोन आने वाले दिनों में भारत में उपलब्ध कर दिया जाएगा.