टूट रही है Samsung Galaxy Fold की स्क्रीन, खरीदने से पहले जानें एक्सपर्ट की राय

नई दिल्ली: सैमसंग का मोस्ट अवेटेड फोल्डेबल स्मार्टफोन (Samsung Galaxy Fold) लॉन्च होने से पहले ही किसी और वजह से सुर्खियों में है. 26 अप्रैल को इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाना था, लेकिन कई रिव्यू करने वालों की शिकायत है कि फोल्ड करने के दौरान स्क्रीन टूट रही है. इस स्मार्टफोन की कीमत करीब 2000 डॉलर है. ट्विटर पर कई रिव्यूअर ने इसकी शिकायत की जिसके बाद कंपनी की तरफ से बयान जारी किया गया.

कंपनी की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया कि लॉन्चिंग तारीख को लेकर किसी तरह का बदलाव नहीं हो रहा है. मीडिया रिव्यू के लिए लिमिटेड नंबर में रिव्यूअर को फोन बांटे गए थे. उनमें से कई लोगों की शिकायत है कि इसकी स्क्रीन टूट रही है.

जिन लोगों की स्क्रीन टूटी है, उनका कहना है कि उन्होंने स्क्रीन के ऊपर लगी प्रोटेक्टिव लेयर को हटाया था. कंपनी की तरफ से कहा गया कि वह लेयर स्क्रीन का हिस्सा है. अगर किसी तरह की शिकायत आ रही है तो तुरंत इसकी जांच की जाएगी. साथ में यह भी कहा गया कि कंपनी अपने यूजर्स को इसके बारे में बताएगी कि वे स्क्रीन के प्रोटेक्विट लेयर को नहीं हटाएं.

फीचर्स की बात करें तो, लीक्स के मुताबिक इसमें दो बैटरी लगी होगी. दोनों बैटरी 200mAh की होगी. वैसे इसकी स्क्रीन 4.6 इंच की है. अनफोल्ड करने के बाद यह टैबलेट की तरह हो जाता है, जिसकी स्क्रीन 7.3 इंच की है. यह स्मार्टफोन Android 9.0 पर काम करता है. यह चार कलर ऑप्शन में आ सकता है. ये कलर ऑप्शन- ब्लैक, सिल्वर, ग्रीन और ब्लू होंगे.

#GalaxyFold is here! We gave exclusive, early access to the Galaxy Fold to a few of our #TeamGalaxy friends. See their reactions to the first fold.

Learn more: https://t.co/gYYGF4ZvdJ pic.twitter.com/sVm07bN9rv

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) 15 April 2019