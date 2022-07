तहलका मचाने आया Samsung का 14 हजार रुपये से सस्ता 5G Smartphone, फीचर्स बना देंगे दीवाना

Samsung Galaxy M13 Launched in India in 4G and 5G Variants: लोकप्रिय और विश्वसनीय स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग (Samsung) ने हाल ही में एक नया स्मार्टफोन, Samsung Galaxy M13 लॉन्च किया है. कम कीमत वाले इस स्मार्टफोन की खासियत इसकी कम कीमत तो है ही, साथ ही, इस फोन को 4G और 5G, दोनों मॉडल्स में पेश किया गया है. हम आपको बताएंगे कि इस स्मार्टफोन यानी Samsung Galaxy M13 4G और Samsung Galaxy M13 5G को आप किस तरह खरीद सकते हैं, इसके अलग-अलग वेरिएंट्स की कीमत कितनी है और इनमें आपको क्या फीचर्स दिए जा रहे हैं..

Samsung Galaxy M13 की कीमत

Samsung के इस नए स्मार्टफोन, Samsung Galaxy M13 के 4G मॉडल के 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को 11,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया है और इस स्मार्टफोन के 6GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट को आप 13,999 रुपये की कीमत पर घर लेकर जा सकते हैं.

वहीं, अगर आप Samsung Galaxy M13 5G की बात करें तो इसके बेस यानी 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को 13,999 रुपये की कीमत पर पेश किया गया है और 15,999 रुपये में आपको इस स्मार्टफोन का 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिल जाएगा. Samsung Galaxy M13 के 4G और 5G मॉडल्स को मिडनाइट ब्लू, एक्वा ग्रीन और स्टारडस्ट ब्राउन, तीन रंगों में मार्केट में उपलब्ध किया जा रहा है.

Samsung Galaxy M13 4G के फीचर्स

Samsung Galaxy M13 4G में आपको 6.6-इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले, 6000mAh की बैटरी और 15W का चार्जिंग सपोर्ट दिया जा रहा है. सैमसंग के Exynos 850 प्रोसेसर पर काम करने वाले इस स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है और जैसा कि हमने आपको पहले बताया, इसमें आपको 6GB RAM और 128GB तक का स्टोरेज दिया जा रहा है. कैमरे की बात करें तो Samsung Galaxy M13 4G एक ट्रिपल रीयर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च किया गया है जिसमें 50MP का मेन सेंसर, 5MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस और 2MP का डेप्थ सेंसर शामिल है. ये फोन 8MP के फ्रंट कैमरे से लैस है.

Samsung Galaxy M13 5G के फीचर्स

Samsung Galaxy M13 5G का डिस्प्ले Samsung Galaxy M13 4G से थोड़ा छोटा है, इसमें आपको 6.5-इंच का फुल एचडी+ आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिया जा रहा है. प्रोसेसर की बात करें तो ये 5G स्मार्टफोन Mediatek Dimensity 700 5G SoC पर काम करता है और इसमें आपको 5000mAh की बैटरी के साथ 15W का चार्जिंग सपोर्ट दिया जा रहा है. Samsung Galaxy M13 5G 50MP के प्राइमेरी सेंसर वाले डुअल रीयर कैमरा सेटअप के साथ आ रहा है और इसमें 5MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

Samsung Galaxy M13 4G और Samsung Galaxy M13 5G, दोनों को आप सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट, अमेजन (Amazon) और कुछ खास रीटेल स्टोर्स से 23 जुलाई से खरीद सकते हैं. कंपनी की तरफ से आपको आकर्षक एडिश्नल ऑफर्स भी मिल जाएंगे.

