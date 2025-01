Samsung ला सकता है 500 MP कैमरे वाला स्मार्टफोन, बदल जाएगा फोटोग्राफी का तरीका, क्या है कंपनी का प्लान?

Samsung Camera Update: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग दुनिया भर में बेहतरीन स्मार्टफोन्स के लिए फेमस है. खासकर इसके गैलेक्सी डिवाइस को खूब पसंद किया जाता है. ज्यादातर लोग इन फोन्स को खरीदना पसंद करते हैं. कंपनी भी अपने यूजर्स के लिए समय-समय पर कुछ न कुछ नया लाती रहती है. सैमसंग के फोन्स में बहुत ही शानदार कैमरा दिया जाता है. लेकिन, अब खबर आ रही है कि कंपनी फोटोग्राफी को और ज्यादा बेहतरीन बनाने वाली है. कंपनी अपने गैलेक्सी डिवाइस में 500 MP का कैमरा ऑफर कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो फोटोग्राफी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

500 MP कैमरा वाला स्मार्टफोन

कैमरा क्वालिटी के मामले में सैमसंग के फोन्स को काफी अच्छा माना जाता है. आपको बता दें कि सैमसंग अभी अपने फोन्स में 200 MP का कैमरा ऑफर करती है. लेकिन, जल्द ही कंपनी अपने गैलेक्सी डिवाइस में 500 MP का कैमरा ऑफर कर सकती है. यह पहली बार होगा जब सैमसंग मार्केट में 500 मेगापिक्सल कैमरे वाला स्मार्टफोन लाएगी.

Exclusive Samsung is currently developing a 3 layer stacked image sensor in a PD TR-Logic configuration for Apple

This sensor is more advanced than Sonys existing Exmor RS and I believe it cannot be ruled out as a potential candidate for the main sensor.

Samsung is

Jukanlosreve Jukanlosreve January 1 2025