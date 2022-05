Samsung ने खत्म की Apple की बादशाहत! इस Tablet के दीवाने हुए लोग; खरीद रहे हैं हाथों-हाथ

Samsung Leaves Behind Apple to reach First Position in Indian Tablet Market: साल 2022 के पांच महीने कैसे निकल गए हैं, पता भी नहीं चला है. साल के पहले कॉर्टर यानी जनवरी से मार्च के दौरान टेक में तमाम मार्केट्स का क्या हाल रहा है, इसकी मार्केट रिसर्च सामने आई है. देश में टैबलेट मार्केट (Indian Tablet Market) की बात करें तो सैमसंग (Samsung) ने ऐप्पल (Apple) को बुरी तरह पछाड़कर पहला स्थान हासिल कर लिया है. आइए जानते हैं कि यहां किन टैबलेट्स की बात हो रही है और इन्हें देश में कितना पसंद किया गया है..

मार्केट रिसर्च में Samsung ने Apple को किया पीछे

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय पहले ही इंडियन डेटा कॉर्पोरेशन (Indian Data Corporation) यानी IDC द्वारा की गई एक मार्केट रिसर्च में काफी जरूरी डेटा सामने आया है. भारत के टैबलेट मार्केट की बात करें तो सैमसंग (Samsung) 40 प्रतिशत टैबलेट शिपमेंट वॉल्यूम के साथ ऐप्पल (Apple) को पीछे छोड़ पहले स्थान पर आ गया है. इस डेटा से पता चलता है कि सैमसंग के टैबलेट सेल्स में 10 प्रतिशत की बढ़त देखी गई है.

ये Tablets बने लोगों के फेवरेट

आपको बता दें कि सैमसंग (Samsung) को पहले स्थान पर पहुंचाने में ब्रांड की नई टैबलेट सीरीज, Samsung Galaxy Tab S8 Series का बहुत बड़ा हाथ है. जहां इस कॉर्टर के बेस्ट-सेलिंग सैमसंग टैबलेट में Samsung Galaxy A8 (2022) भी शामिल है, वहीं महंगे Samsung Galaxy S8 Series को भी काफी खरीदा गया है. इन टैबलेट्स ने Apple iPad के छक्के छक्के छुड़ा दिए हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आमतौर पर प्रीमियम टैबलेट के मार्केट में Apple का दबदबा रहता है लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है.

क्या है इसके पीछे का कारण

सैमसंग (Samsung) के ऐप्पल (Apple) को पछाड़ने के पीछे का कारण सैमसंग के बढ़ते कस्टमर हैं. दरअसल, कोविड (Covid) की वजह से हुए लॉकडाउन्स के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई और वर्क फ्रॉम होम की वजह से कई लोगों ने सैमसंग के बड़े-स्क्रीन वाले डिवाइसेज को खरीदा है और कई कस्टमर ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑनलाइन कॉल और मनोरंजन के लिए फोन को पूरी तरह से टैबलेट से रीप्लेस कर दिया है.