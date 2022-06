आपका Smartphone बन जाएगा TV! बस करें ये काम और Free में देखें मूवीज और Live Cricket

Watch Movies Serials and Live Cricket on Smartphone for Free with Jio TV: हम चाहे कॉलेज जाएं, ऑफिस या फिर कहीं घूमने, एक चीज जो हमारे साथ हमेशा रहती है, वो हमारा स्मार्टफोन है. आज के समय में स्मार्टफोन में ज्यादातर गैजेट्स और सर्विसेज समा जाती हैं, यानी हम अपना लगभग हर काम स्मार्टफोन पर कर लेते हैं. हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आपका स्मार्टफोन टीवी में तब्दील हो जाएगा. आइए जानते हैं कि किस तरह आप अपने फोन को फ्री (Free) में टीवी में बदल सकते हैं और सीरीअल्स और मूवीज से लेकर लाइव क्रिकेट (Live Cricket) तक, सबका मजा उठा सकते हैं..

आपका स्मार्टफोन Free में बन जाएगा टीवी!

आइए जानते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन को किस तरह टीवी में बदल सकते हैं. आपको बता दें कि ऐसा किसी भी ब्रांड के कोई भी स्मार्टफोन पर किया जा सकता है और ये काफी आसान है. स्मार्टफोन को टीवी बनाने के लिए यानी स्मार्टफोन पर टीवी का मजा पाने के लिए आपको बस जियो (Jio) को अपना टेलीकॉम ऑपरेटर बनाना होगा. अगर आप जियो का फोन नंबर इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने फोन को बिना किसी कीमत चुकाए टीवी की तरह यूज कर सकते हैं.

आराम से देखें मूवीज और Live Cricket

अगर आपके पास जियो (Jio) का नंबर है तो हम आपको बता दें कि आप आसानी से फोन को टीवी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए आपको अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन या iPhone पर 'जियो टीवी' (Jio TV) ऐप डाउनलोड करना होगा. इस ऐप पर आपको 100 से ज्यादा एचडी चैनल और कुल मिलाकर 800 से ज्यादा टीवी चैनल देखने का ऑप्शन मिलेगा. इस ऐप पर आप पिछले सात दिनों में टेलीकास्ट हुए लाइव प्रोग्राम, सीरीअल और फिल्में देख सकते हैं. जियो टीवी ऐप को हर जियो यूजर बस अपना फोन नंबर डालकर यूज कर सकता है; इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे.

Jio TV के फीचर्स

आपको बता दें कि जियो टीवी ऐप को आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट और स्मार्ट टीवी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें आपको शेयर, सर्च, मिनी प्लेयर और मल्टीपल लैंग्वेज जैसे कई फीचर्स दिए जा रहे हैं. जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं, ये ऐप एंड्रॉयड और iOS, दोनों के साथ कम्पैटिबल है. इसमें आप प्रोग्रॉम को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और इसका साइज भी 40MB है.