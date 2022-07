अपने Smartphone पर गलती से भी न करें ये काम, जाना पड़ सकता है सलाखों के पीछे!

Smartphone Mistakes that can land you in Jail: आज के समय में शायद ही को ऐसा इंसान होगा जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करता होगा. स्कूल-कॉलेज-ऑफिस से लेकर वीडियो गेम्स-मूवीज और वीडियो कॉलिंग तक, हम सबकुछ अपने स्मार्टफोन पर ही करते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको कभी नहीं करना चाहिए. ये कुछ ऐसी गलतियां हैं, जिनसे हम स्मार्टफोन यूजर को बचकर रहना चाहिए. आपको बता दें कि ये काम अगर आप अपने स्मार्टफोन पर करेंगे, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है (Smartphone Mistakes that may land you in jail). आइए जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिनका आपको स्मार्टफोन यूज करते समय ध्यान रखना चाहिए..

स्मार्टफोन पर न सर्च करें ये चीज

स्मार्टफोन का इस्तेमाल हम कई सारी चीजों के लिए करते हैं जिनमें गूगल सर्च भी शामिल है. आपको बता दें कि आपको हर समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आप गूगल आदि पर किसी असंवेदनशील बात के बारे में सर्च (Insensitive Searches) न करें. उदाहरण के लिए, अपने स्मार्टफोन पर बॉम्ब्स और हथियारों के बारे में सर्च न करें, आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है.

इस तरह के मैसेज भेजने से बचें

माना कि स्मार्टफोन हमारा है और हम उसे जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में हमारे पास दूसरों की भावनाओं को आहत करने का हक नहीं है. कई बार वॉट्सएप (WhatsApp) पर शेयर किये गए मैसेज हम बिना देखे फॉरवर्ड कर देते हैं. ऐसा कभी-कभी होता है कि इन मैसेज में किसी जाति, धर्म या किसी के रंग और जेंडर को लेकर मजाक बनाया गया हो. आपको बता दें कि इस तरह के नकारात्मक मैसेज भेजने से आप हवालात पहुंच सकते हैं इसलिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहें.

प्राइवेट फोटोज और वीडियोज को शेयर करते समय रखें ध्यान

हमारा स्मार्टफोन ही है, जिसके जरिए हम अपने दोस्तों-रिश्तेदारों से जुड़े रहते हैं. कई बार हमें लोगों की प्राइवेट तस्वीरें और वीडियोज भी भेजी जाती हैं. आपको बता दें कि अगर आप सोशल मीडिया पर या पर्सनली किसी और की प्राइवेट तस्वीरों या वीडियोज को लीक कर देते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है. किसी की प्राइवेट तस्वीरों को लीक करना एक क्राइम है जिससे आपको जेल पहुंच सकते हैं.

