Spacex News: अब उड़ते हवाई जहाज में कर सकेंगे वीडियो कॉल! ये है स्टार लिंक की अगली पहल

Starlink Internet Service: हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को लेकर एक खबर सुर्खियों में थी कि मस्क की कंपनी हवाई जहाजों में इंटरनेट सर्विस देने वाली है. आपको बता दें कि पिछले बुधवार कंपनी ने इस बात कि आधिकारिक घोषणा भी कर दी है. स्पेसएक्स हवाई जहाजों में अब अलग से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगी जिससे आप हवाई जहाज में वीडियो कॉल, ऑनलाइन गेमिंग और बिजनेस से जुड़े कई काम कर सकते हैं. इसकी स्पीड करीब 350 Mbps के आस-पास होगी. स्पेसएक्स ये खास तकनीक प्राइवेट जेट्स को प्रोवाइड करेगी. इसके लिए अलग ब्रॉडबैंड इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाएगा.

कितना आएगा खर्चा?

रिपोर्ट्स की मानें तो इस सर्विस का लाभ उठाने के लिए विमान कंपनियों को हर महीने करीब 10 लाख 37 हजार रुपये से लेकर 20 लाख 72 हजार रुपये तक का भुगतान करना पड़ेगा. जिस ब्रॉडबैंड सेटअप से इस सर्विस का लाभ लोग लेंगे, उसकी हार्डवेयर कॉस्‍ट 1 करोड़ 25 लाख के आस-पास आएगी जिसे सिग्नल रिसीव करने के लिए जहाज में लगाया जाएगा. ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी प्री बुकिंग के लिए विमान कंपनी को करीब 4 लाख का भुगतान करना पड़ेगा. आपको बता दें कि लो-अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स की मदद से स्‍टारलिंक और वनवेब जैसी कंपनियां हवाई जहाज में इंटरनेट की सुविधा देने का दावा कर रही हैं.

With Starlink, passengers will be able to access high-speed, low-latency internet from the moment they walk on their plane https://t.co/bcn8jvpKgi pic.twitter.com/mDDQou1ZA3

— SpaceX (@SpaceX) October 19, 2022