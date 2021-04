अब Twitter पर मिलेंगी Corona से जुड़ी सभी जानकारियां, जानिए कैसे

नई दिल्ली: देश में कोरोना ने इस वक्त प्रचंड रूप ले रखा है. कई लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं साथ ही बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस परेशानी के समय में सब एक दूसरे की मदद को आगे आ रहे हैं. ऐसे में Twitter ने लोगों की मदद के लिए कुछ काम आसान कर दिए हैं. Twitter ने अपने प्लेटफॉर्म पर एडवांस सर्च फीचर पेश किया है जो यूजर्स को लेटेस्ट जानकारी और संसाधनों तक पहुंचने में मदद करेगा.

-Twitter ने अपने ट्वीट में कहा है, पूरे देश में, लोग Twitter का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वो लेटेस्ट जानकारी और संसाधनों को सर्च कर पाएं. जैसे-जैसे लोगों की आवाजाही बढ़ती है हम आपको कुछ ऐसी विशेषताओं की याद दिलाना चाहते हैं जो आपको तेजी से सर्च करने में मदद कर सकती हैं.

All across the country, people are using Twitter to find the latest information and access to resources right now. As this people’s movement unfolds, we wanted to remind you of some of the features that could help you find what you’re looking for faster #Covid19IndiaHelp

