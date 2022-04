Twitter जल्द शुरू करने जा रहा है ये खास फीचर, लोग ऐसे सुधार पाएंगे मिस्टेक

नई दिल्लीः माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) ने जब 1 अप्रैल को ट्वीट करके बताया था कि वो एडिट फीचर पर काम कर रहा है, जिससे लोग गलती होने पर ट्वीट (Tweet) को एडिट कर पाएंगे, तब कई लोगों को लगा था कि ट्विटर (Twitter) लोगों को अप्रैल फूल बना रहा है. अब ट्विटर ने साफ करते हुए कहा कि एडिट फीचर वाली बात मजाक नहीं थी और ट्विटर पिछले साल से ही ट्वीट को एडिट करने के फीचर पर काम कर रहा है.

हालांकि, ट्विटर (Twitter) के यूजर्स को अभी एडिट फीचर के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि एडिट करने का फीचर ट्विटर (Twitter) टेस्टिंग के लिए आने वाले महीनों में पहले 'ट्विटर ब्लू' (Twitter Blue) के यूजर्स को देगा, जो हर महीने ट्विटर को सब्सक्रिप्शन फीस अदा करते हैं. जिससे फीचर कैसे काम करता है और उसकी खामियों के बारे में पता लग पाएगा.

now that everyone is asking…

yes, we’ve been working on an edit feature since last year!

no, we didn’t get the idea from a poll

we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.

— Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022