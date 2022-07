WhatsApp Account हो गया Hack और आपको जानकारी भी नहीं? इस ट्रिक से फटाफट लगाएं पता

How to Check if my WhatsApp Account is Hacked or Not: वॉट्सएप (WhatsApp) आज के समय में दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्स में से एक है. एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. अगर आप भी एक वॉट्सएप यूजर हैं तो हमारे पास आपके लिए एक बेहद जरूरी ट्रिक (WhatsApp Trick) है जिसको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए. अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका वॉट्सएप अकाउंट कहीं हैक तो नहीं हो गया है या फिर आपके वॉट्सएप मैसेज कहीं कोई अनजान व्यक्ति तो नहीं पढ़ रहा है, तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं. आइए जानते हैं कि ये कैसे हो सकता है..

WhatsApp अकाउंट हो सकता है Hack!

इंटरनेट की मदद से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आसानी से हैक किया जा सकता है. ऐसे में, चैटिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सएप (WhatsApp) भी बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है. ऐसा हो सकता है कि अपके वॉट्सएप अकाउंट का एक्सेस किसी और के पास हो, और आपको इस बारे में पता भी न चले. आइए जानते हैं कि आप किस तरह पता लगा सकते हैं कि आपका अकाउंट सेफ है या नहीं.

ये फीचर हो सकता है खतरनाक

अगर आप सोच रहे हैं कि आपका वॉट्सएप (WhatsApp) अकाउंट कैसे हैक हो सकता है तो हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले वॉट्सएप ने एक नया फीचर जारी किया था जिसका नाम 'मल्टी डिवाइस सपोर्ट' (WhatsApp Multi Device Support) है. इस फीचर की मदद से आप एक ही अकाउंट को एक समय पर चार अलग-अलग डिवाइसेज पर इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में, यह फीचर वॉट्सएप अकाउंट को हैक करने के प्रोसेस को काफी आसान बना देता है.

जानिए कहीं आपका अकाउंट तो नहीं हो गया है हैक?

अब उस ट्रिक के बारे में जानते हैं जिससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपका वॉट्सएप (WhatsApp) अकाउंट हैक हुआ है या नहीं. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर वॉट्सएप का ऐप खोलें, फिर सेटिंग्स में जाएं. वॉट्सएप की सेटिंग्स में आपको 'लिंक्ड डिवाइसेज' (Linked Devices) का ऑप्शन दिखाई देगा. इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट किन डिवाइसेज पर लॉग्ड-इन है और किन डिवाइसेज पर लॉग्ड-इन रह चुका है. इस तरह से, आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपके अकाउंट के मैसेज कौन पढ़ रहा है और आपका अकाउंट हैक हुआ है या नहीं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.