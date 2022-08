WhatsApp के इन यूजर्स को मिलेगी खास 'सुपरपावर'! जानकर खुशी से झूम उठेंगे आप

WhatsApp Allows Group Admins to Delete Messages for Everyone: चैटिंग करने और एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए वैसे तो कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन मुख्य रूप से जिस ऐप का इस्तेमाल किया जाता है, वो वॉट्सएप (WhatsApp) है. इस चैटिंग ऐप में कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनको यूजर्स काफी पसंद करते हैं जिनमें से एक है मैसेज को अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी डिलीट करने का ऑप्शन. इसी फीचर का एक एक्स्टेन्शन जारी किया जाने वाला है जिससे वॉट्सएप के चैट ग्रुप्स के ऐडमिन्स को एक 'सुपरपावर' दी जाने वाली है. आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं..

WhatsApp के ग्रुप ऐडमिन्स को मिलेगी 'सुपरपावर'

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि WABetaInfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक वॉट्सएप (WhatsApp) पर एक नया फीचर आने वाला है जो सब यूजर्स के लिए नहीं होगा. ये फीचर सिर्फ उन यूजर्स के लिए है जो वॉट्सएप ग्रुप्स के ऐडमिन्स हैं. इसका मतलब यह है कि इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी भी वॉट्सएप ग्रुप का ऐडमिन होना होगा.

डिलीट कर सकेंगे किसी का भी मैसेज!

आइए अब जानते हैं कि इस फीचर में ऐसा क्या है और इसको इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स क्यों उत्साहित हैं. इस फीचर से वॉट्सएप ग्रुप ऐडमिन्स को यह 'सुपरपावर' मिल रही है जिससे वो ग्रुप के किसी भी मेंबर के मैसेज को 'डिलीट फॉर एवरीवन' कर सकते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी ग्रुप के ऐडमिन है और आपको ग्रुप में आया कोई मैसेज पसंद नहीं आता है तो आपके पास पावर है कि आप उस मैसेज को सभी के लिए हटा सकते हैं.

इस फीचर पर फिलहाल काम चल रहा है और इसे आने वाले दिनों में बीटा यूजर्स के लिए जारी कर दिया जाएगा. यह चेक करने के लिए कि आपको फीचर मिला है या नहीं, आपको सिर्फ किसी भी ग्रुप के मैसेज पर लॉन्ग-प्रेस करना होगा. यहां आपको मैसेज डिलीट करने का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएगा. मेंबर्स को पता चल जाएगा कि ग्रुप ऐडमिन ने मैसेज को डिलीट किया है.

