एंड्रॉयड यूजर्स के लिए WhatsApp ने बदला नेविगेशन बार का लुक, जानें कौन सा नया सेक्शन किया शामिल

WhatsApp Update: इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप लोगों के बीच काफी पॉपुलर है. कंपनी भी अपने यूजर्स के लिए समय-समय पर नए-नए अपडेट्स लेकर आती रहती है, जो उनके काफी काम आते हैं. व्हाट्सऐप मेटा की एक मैसेजिंग सर्विस है. हाल ही में व्हाट्सऐप ने एंड्रॉयड ऐप के लिए एक बेहतर बॉटम नेविगेशन बार देना शुरू कर दिया है. साथ ही इसमें एक नया सेकशन भी जोड़ा गया है. व्हाट्सऐप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपने ऑफिशयल हैंडल से पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है. नेविगेशन बार का नया लुक कई यूजर्स को पसंद भी आ रहा है. आइए आपको नेविगेशन बार के नए लुक के बारे में विस्तार से बताते हैं.

android friends, we moved some things around to make it easier to access what you need, when you need it

meet your new navigation tools closer to your thumbs and easy on the eyes pic.twitter.com/CqLvZf9meo

— WhatsApp (WhatsApp) March 28, 2024