जल्दी से अपडेट कर लें अपना WhatsApp.. नया फीचर कर देगा दिल खुश; मिली यूजर्स को नई सुविधा

WhatsApp Delete for Everyone after 2 Days: चैटिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सएप (WhatsApp) दुनिया के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक है. वॉट्सएप अपने यूजर्स को कई सारे आकर्षक फीचर्स देता है जिनकी मदद से उनके लिए चैटिंग करना और वॉयस और वीडियो कॅाल्स करना बहुत आसान हो जाता है. काफी समय से यूजर्स एक खास फीचर का इंतजार कर रहे थे और अब जाकर इस फीचर को यूजर्स के लिए वॉट्सएप ने रोलआउट कर दिया है. मैसेज को दूसरों के लिए डिलीट (WhatsApp Delete for Everyone) करने के ऑप्शन इस जुड़े इस नए अपडेट में क्या है और ये किस तरह काम करता है, आइए जानते हैं..

WhatsApp का नया फीचर कर देगा दिल खुश

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काफी समय से वॉट्सएप (WhatsApp) अपने डिलीट फॉर एव्रीवन फीचर की टाइम लिमिट (WhatsApp Delete for Everyone Time Limit) को बढ़ाने पर काम कर रहा था और अब फाइनली, इस फीचर को जारी कर दिया गया है. इस अपडेट के बारे में जानकर यूजर्स काफी खुश हो गए हैं.

दो दिन के बाद भी सबके लिए डिलीट कर सकेंगे मैसेज

इस नए फीचर के तहत वॉट्सएप मैसेज को अगर आप भेजने के दो दिन बाद भी 'डिलीट फॉर एव्रीवन' करना चाहें, तो ऐसा किया जा सकेगा. वॉट्सएप के दीलते फॉर एव्रीवन ऑप्शन की टाइम लिमिट को आधिकारिक तौर पर बढ़ाकर दो दिन और 12 घंटे कर दिया गया है. इसका मतलब यह हुआ कि मैसेज भेजने के दो दिन बाद भी आप इसे दूसरों के लिए डिलीट कर सकेंगे.

इस नए फीचर को एंड्रॉयड और iOS, दोनों के लिए जारी किया जा चुका है और इसलिए आप अपने फोन पर वॉट्सएप के ऐप को अपडेट करके इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं.

