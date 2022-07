बढ़ रही है WhatsApp पर 'Delete for Everyone' ऑप्शन की टाइम लिमिट! जानिए सबकुछ

बढ़ रही है WhatsApp पर 'Delete for Everyone' ऑप्शन की टाइम लिमिट! जानिए सबकुछ

WhatsApp Delete for Everyone Option Time Limit: आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि वॉट्सएप (WhatsApp) के 'डिलीट फॉर एवरीवन' (Delete for Everyone) ऑप्शन की टाइम लिमिट को बढ़ाया जा रहा है. आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं..