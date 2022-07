क्या WhatsApp करेगा आपकी जासूसी? रिकॉर्ड होंगे सारे कॉल्स! जानिए इसके पीछे का सच

WhatsApp Fake Message App to Record All Calls Keep a Watch on Users: वॉट्सएप (WhatsApp) का इस्तेमाल तो आज के समय में शायद ही कोई नहीं करता होगा और ऐसे में, हर दिन क्या आपके पास भी कई सारे फॉरवर्डेड मैसेज (WhatsApp Forwarded Messages) आते होंगे. इन तमाम मैसेज में से क्या सच है और क्या झूठ, इसका पता लगाना काफी मुश्किल होता है. हाल ही में, एक मैसेज वॉट्सएप पर वायरल हो रहा है जिसमें यह लिखा है कि अब से सभी वॉट्सएप कॉल्स को रिकॉर्ड किया जाएगा और साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूजर्स की जासूसी करेंगे, उनपर नजर रखेंगे. आइए जानते हैं कि इस मैसेज में और क्या-क्या लिखा है और इसमें कितनी सच्चाई है..

WhatsApp पर शेयर हो रहा है ये मैसेज

वॉट्सएप (WhatsApp) दुनिया के सबसे लोकप्रिय चैटिंग ऐप्स में से एक है और इसमें यूजर्स को कई सारे अनोखे फीचर्स दिए जाते हैं. हाल ही में, वॉट्सएप पर एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें यह लिखा है कि नए संचार नियम लागू किए जा रहे हैं जिसके तहत वॉट्सएप के सभी कॉल्स को रिकॉर्ड किया जाएगा और मैसेज-कॉल्स आदि सबपर सोशल मीडिया ऐप्स नजर रखेंगे. मैसेज में यह भी लिखा गया है कि इसे जितनी जल्दी हो सके फॉरवर्ड करें और जिन लोगों को इन बदलावों के बारे में नहीं पता है, उन्हें तुरंत बताएं.

पुलिस दर्ज कर सकती है आपके खिलाफ शिकायत

इस मैसेज में और भी कुछ बातें लिखी गई हैं. मैसेज के हिसाब से अगर कोई यूजर सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का कोई धार्मिक या राजनैतिक पोस्ट या वीडियो शेयर करता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. मैसेज के अनुसार इस तरह के पोस्ट या वीडियो को शेयर करने पर पुलिस उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है और इसे साइबर क्राइम माना जाएगा.

आपको बता दें कि ये मैसेज बिल्कुल फर्जी है और इसपर आपको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना चाहिए. ये एक फेक मैसेज है जिसे बस फॉरवर्ड किया जा रहा है. कृपया इस तरह के फॉरवर्डेड फर्जी मैसेज से बचकर रहें.

