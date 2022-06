WhatsApp New Feature: व्हाट्सऐप पर किसी के साथ गलती से कर दिया है ये काम, जानिए बाद में कैसे कर सकते हैं ठीक

whatsApp Latest Feature: व्हाट्सऐप लगातार खुद को अपडेट कर रहा है नए नए फीचर जोड़े जा रहे हैं. आप भी व्हाट्सऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, जोकि एक फीचर से जुड़ी है. कई बार हम व्हाट्सऐप पर किसी को गलती से कुछ भेज देते हैं तो उसको सुधारने का ऑप्शन भी होता है, तो हम आपको एक ऐसे ही फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं.

व्हाट्सऐप ने हाल ही में इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर पर मौजूद यूजर्स के मैसेज रिएक्शन को रोल आउट करना शुरू कर दिया है. यह फीचर यूजर्स को मैसेज पर रिएक्ट करने की सुविधा देता है. यूजर्स को केवल उस मैसेज को टैप और होल्ड करना होता है जिस पर वे रिएक्शन देना चाहते हैं और फिर इमोजी सिलेक्ट करना है. रिएक्शन इमोजी टेक्स्ट के नीचे आता है और वह ग्रुप के सभी मेंबर्स को दिखाई देता है.

क्या आप जानते हैं कि आप व्हाट्सएप चैट में अपने रिएक्शन को डिलीट या चेंज भी कर सकते हैं. यह जानने के लिए कि आप व्हाट्सऐप मैसेज रिएक्शन को कैसे एडिट कर सकते हैं, इसके लिए यहां पूरे स्टेप दिए गए हैं.

गर्दा उड़ाने आ रहा OPPO का जबरदस्त 5G Smartphone! फीचर्स जान फैन्स में मची खलबली

How to Deleate and change message Recation

iPhone 14 को लेकर हुआ दिल जीतने वाला खुलासा! जान फैन्स बोले- 'अब नहीं हो रहा और इंतजार..'

फेसबुक के स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म कथित तौर पर ज्यादा फीचर को बेहतर बनाने की प्लानिंग बना रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है, जो आपको एक साथ कई मीडिया फाइलों को शेयर करने पर बनने वाले ऑटोमैटिक एल्बम के लिए डिटेल रिएक्शन जानकारी देखने की सुविधा देगा.